Фернандес из ЦСКА одним ударом побил два голевых рекорда

Бразильский защитник с российским паспортом никогда не забивал больше одного гола в сезоне.

Московский ЦСКА у себя дома разгромил "Ахмат" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Первый из трёх голов армейской команды забил защитник Марио Фернандес. Он в чужой штрафной откликнулся на прострел Яки Бийола и точно пробил в дальний угол ворот грозненской команды.

Фернандес этим голом установил сразу два личных рекорда. Во-первых, он впервые в карьере забил два гола в двух матчах подряд, поскольку в проигранном армейцами московском дерби именно Марио отличился мячом в ворота "Спартака".

Во-вторых, Фернандес впервые сумел забить за сезон больше одного гола в чемпионате. Ранее русский бразилец в лучшем случае ограничивался одним мячом — что в составе ЦСКА, что в составе "Гремио".

Помимо Фернандеса ворота "Ахмата" поразили Фёдор Чалов и Никола Влашич. Итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу ЦСКА. Благодаря этой победе армейцы набрали 13 очков и вплотную приблизились к лидирующей тройке — "Краснодару", "Зениту" и "Локомотиву", у которых по 14 баллов.

РПЛ, 7-й тур.

ЦСКА — "Ахмат" — 3:0.

Голы: Фернандес 43' (1:0), Чалов 66' (2:0), Влашич 73' (3:0).