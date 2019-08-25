Журналиста дважды обдало струёй воды в прямом эфире, но он продолжил репортаж

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Корреспондент попал под полив газона на "ВЭБ-арене", предваряя матч Российской премьер-лиги.

Корреспондент "Матч ТВ" Евгений Евневич попал в неловкую ситуацию во время прямого эфира перед матчем ЦСКА — "Ахмат". Журналист анонсировал составы команд, однако участниками репортажа неожиданно стали устройства для полива газона на домашнем стадионе ЦСКА. Струи воды дважды били прямо в лицо корреспонденту, но он продолжал работу.

Отметим, что встреча ЦСКА и "Ахмата" завершилась разгромной победой московских армейцев — 3:0. В этом матче защитник хозяев поля Марио Фернандес установил сразу два личных рекорда одним ударом.

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