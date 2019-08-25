Журналиста дважды обдало струёй воды в прямом эфире, но он продолжил репортаж

Корреспондент попал под полив газона на "ВЭБ-арене", предваряя матч Российской премьер-лиги.

Корреспондент "Матч ТВ" Евгений Евневич попал в неловкую ситуацию во время прямого эфира перед матчем ЦСКА — "Ахмат". Журналист анонсировал составы команд, однако участниками репортажа неожиданно стали устройства для полива газона на домашнем стадионе ЦСКА. Струи воды дважды били прямо в лицо корреспонденту, но он продолжал работу.

– Кристиан Бистрович. Я сейчас прямо стану мокрым



Он становился все мокрее и мокрее. Но все равно продолжал говорить...https://t.co/kBQcQLrf6W@eugen_evnevich pic.twitter.com/HzQY4VkDKk — Матч ТВ (@MatchTV) August 25, 2019

Отметим, что встреча ЦСКА и "Ахмата" завершилась разгромной победой московских армейцев — 3:0. В этом матче защитник хозяев поля Марио Фернандес установил сразу два личных рекорда одним ударом.