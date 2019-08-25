"Монако" Головина не смог выиграть третий матч подряд на старте сезона

На этот раз монегаски забили целых два гола, но первую победу всё равно упустили.

Футбольный клуб "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, никак не может оставить позади чёрную полосу, начавшуюся в прошлом сезоне. В первых двух матчах нового чемпионата монегаски дважды уступили с одинаковым счётом 0:3.

В третьем туре "Монако" наконец-то забил первый гол в чемпионате, а следом и второй. Клуб Головина после первого тайма вёл со счётом 2:0, однако во второй половине встречи игрок "Монако" получил красную карточку и соперник в итоге тоже забил два гола.

Итоговый счёт встречи "Монако" — "Ним" — 2:2. Монегаски снова не смогли одержать первую победу в новом сезоне, но на этот раз забили и даже заработали первое очко за ничью. Однако настораживать должно другое: игроки "Монако" получают красные карточки в каждом из трёх матчей сезона 2019/20.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" занимает предпоследнее 19-е место.