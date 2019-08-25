"Монако" Головина не смог выиграть третий матч подряд на старте сезона

Футбольный клуб "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, никак не может оставить позади чёрную полосу, начавшуюся в прошлом сезоне. В первых двух матчах нового чемпионата монегаски дважды уступили с одинаковым счётом 0:3.
В третьем туре "Монако" наконец-то забил первый гол в чемпионате, а следом и второй. Клуб Головина после первого тайма вёл со счётом 2:0, однако во второй половине встречи игрок "Монако" получил красную карточку и соперник в итоге тоже забил два гола.
Итоговый счёт встречи "Монако" — "Ним" — 2:2. Монегаски снова не смогли одержать первую победу в новом сезоне, но на этот раз забили и даже заработали первое очко за ничью. Однако настораживать должно другое: игроки "Монако" получают красные карточки в каждом из трёх матчей сезона 2019/20.
В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" занимает предпоследнее 19-е место.