Сразу пять команд одновременно возглавили таблицу РПЛ

К лидирующей тройке клубов после своих матчей присоединились "Спартак" и "Ростов".

Седьмой тур Российской премьер-лиги практически подошёл к концу, в расписании остался лишь матч "Арсенала" и "Оренбурга", однако эта встреча не повлияет на сложившуюся ситуацию. А она на данный момент такова, что первое место в турнирное таблице делят сразу пять команд: "Краснодар", "Локомотив", "Зенит", "Спартак" и "Ростов". Последние два клуба сегодня добились победы над "Крыльями Советов" и "Рубином" соответственно.

Ситуация, когда два или даже три клуба в какой-то момент набрали одинаковое количество очков, встречается довольно регулярно, но чтобы пять — это уже редкость. Сейчас у перечисленных команд абсолютно идентичная статистика: по четыре победы, по две ничьи и по одному поражению. В итоге — по 14 очков. Чтобы расставить клубы от первого места до пятого потребовались дополнительные показатели в виде личных встреч, забитых голов и разницы мячей.

При этом ЦСКА, набравший всего на одно очко меньше и находящийся на шестом месте, тоже рискует остаться не в одиночестве. Если тульский "Арсенал" в заключительном матче тура обыграет "Оренбург", то догонит московских армейцев.

Отметим, что в прошлом сезоне на той же стадии чемпионата у "Зенита" был пятиочковый отрыв от "Ростова" и "Спартака", которые, как и сейчас, набрали на тот момент по 14 очков.