"Ростов" весь матч унижал "Рубин", но победный гол забил только в концовке

После победы команда Валерия Карпина стала одним из пяти лидеров турнирной таблицы.

В матче "Ростова" с "Рубином" на протяжении всех 90 минут преимущество было на стороне одной команды. Однако цифры на табло в ходе встречи об этом вряд ли свидетельствуют. Казанцы забили гол на 15-й минуте усилиями Евгения Маркова. На исходе получаса матча "Ростов" сравнял счёт усилиями одного из лучших бомбардиров российского чемпионата — Эльдора Шомуродова.

Долгое время на табло горели цифры 1:1, однако, учитывая другие статистические показатели, "Ростов" просто уничтожал соперника. Так, например, ростовчане пробили по воротам 31 раз, в то время как "Рубин" нанёс лишь шесть ударов. По угловым и вовсе получился сухой разгром — 9:0.

Однако главное — это счёт на табло, и он долгое время оставался ничейным. Но в самой концовке "Рубин" всё же дрогнул. Александр Саплинов, перешедший в "Ростов" этим летом из калининградской "Балтики", забил первый гол за новую команду, и этот мяч стал решающим. На повторе видно, что полузащитник мог быть в положении вне игры, однако главный арбитр встречи взятие ворот засчитал.

2:1 — "Ростов" при 35 тысячах зрителей дожимает "Рубин" и одерживает четвёртую победу в сезоне, которая помогает команде вместе ещё с четырьмя клубами возглавить турнирную таблицу РПЛ.

РПЛ, 7-й тур.

"Ростов" — "Рубин" — 2:1.

Голы: Марков 15' (0:1), Шомуродов 29' (1:1), Саплинов 87' (2:1).

Сразу пять команд одновременно возглавили таблицу РПЛ