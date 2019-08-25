"Динамо", к своему удивлению, выиграло Кубок мэра Москвы — 2019

Бело-голубые в последнем матче уступили ЦСКА, однако по дополнительным показателям стали победителями московского турнира.

В последнем матче предсезонного хоккейного турнира Кубок мэра Москвы столичный ЦСКА со счётом 2:1 одержал волевую победу над московским "Динамо".

Счёт был открыт на четвёртой минуте второго периода, и сделал это динамовец Иван Игумнов, реализовав численное преимущество своей команды, — 1:0.

Армейцы выровняли ситуацию спустя две минуты: Артём Чмыхов мощно выстрелил в девятку ворот Ивана Бочарова — 1:1.

27` Артём Чмыхов с кистей, точно в «девять»! 1:1 pic.twitter.com/GdZrUvtWqO — ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 25, 2019

На седьмой минуте третьего периода чешский легионер ЦСКА Иржи Секач заставил ошибиться динамовцев в средней зоне, и он же поставил точку в матче, принеся армейцам победу — 2:1.

45` По красоте все разыграли и Вей уже в пустые бросал! 2:1 pic.twitter.com/A5ZaerKrAS — ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 25, 2019

По итогам турнира три команды — ЦСКА, "Динамо" и "Витязь" — набрали по четыре очка, а обладателем Кубка мэра Москвы — 2019 после подсчёта забитых и пропущенных шайб стали хоккеисты московского "Динамо". Такой поворот событий оказался неожиданным даже для самих динамовцев, которые в соцсетях уже успели распрощаться с трофеем.

Ну, тут такое дело, что мы взяли Кубок Мэра!



Удивительно, но приятно!



С победой, динамовцы!#МыДинамо https://t.co/A0ZE2YccTm — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) August 25, 2019

ЦСКА занял третье место, "Витязь" остался на втором, "Спартак" — четвёртый.

Хоккей. Кубок мэра Москвы — 2019. "Динамо" (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0; 1:1; 0:1)