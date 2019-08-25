Экс-игрок ЦСКА похоронил "Милан" в первом матче в Италии

Бывший московский армеец в матче Серии А принёс победу своей новой команде — "Удинезе".

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао громко дебютировал в чемпионате Италии. В первом туре Серии "Удинезе", за который теперь выступает бразилец, встречался с 18-кратным чемпионом страны "Миланом". Бекао не только помог своей команде оставить ворота сухими, но и забил гол, который в итоге стал единственным, а значит, победным для "Удинезе". 23-летний защитник нанёс точный удар головой на 70-й минуте встречи.

Примечательно, что в 36 матчах прошлого сезона в форме ЦСКА Бекао не забил ни одного гола. Во время бразильского этапа своей карьеры защитник отличился лишь раз.