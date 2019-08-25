Игрок "Арсенала" пушечным выстрелом наглядно объяснил прозвище клуба

Арендованный у "Спартака" Александр Ломовицкий открыл счёт в матче с "Оренбургом" сумасшедшим по силе ударом.

Тульский "Арсенал" и "Оренбург" закрывали программу матчей седьмого тура РПЛ. Встреча получилась богатой не только на события, но и на красивые голы. Задал тренд полузащитник "Арсенала" Александр Ломовицкий, открывший счёт мощнейшим ударом из-за пределов штрафной под самую перекладину. Этот гол очень чётко и наглядно иллюстрирует, почему "Арсенал" называют "канонирами" и "пушкарями": выстрел действительно как из пушки.

Затем главный бомбардир "Оренбурга" Джордже Деспотович сравнял счёт, но за 20 минут до конца матча Евгений Луценко вернул "Арсеналу" желанное преимущество.

2:1 — "Арсенал" дома выигрывает у "Оренбурга", набирает таким образом 13 очков и сравнивается с московским ЦСКА. Впереди — только квинтет лидеров.

РПЛ, 7-й тур.

"Арсенал" — "Оренбург" — 2:1.

Голы: Ломовицкий 23' (1:0), Деспотович 52' (1:1), Луценко 69' (2:1).

Сразу пять команд одновременно возглавили таблицу РПЛ