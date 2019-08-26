Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

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Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

На официальном сайте Российского футбольного союза опубликовали состав национальной команды на предстоящие матчи отборочного турнира на Евро-2020.

Станислав Черчесов вызвал следующий состав игроков:

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Cослан Джанаев ("Сочи").

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Сергей Петров ("Краснодар"), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит"), Фёдор Кудряшов ("Сочи"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Андрей Семёнов ("Ахмат") и Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — "Спартак"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — "Локомотив"), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов") и Денис Черышев ("Валенсия").

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Фёдор Смолов ("Локомотив") и Николай Комличенко ("Млада-Болеслав").

Напомним, что 6 сентября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Шотландией в Глазго, а 9 сентября в Калининграде состоится матч с Казахстаном.

Сбор у команды начнётся 1 сентября.

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