37-летний Ибрагимович оформил дубль в третьем матче подряд

На этот раз шведский нападающий отличился в матче против "Лос-Анджелеса", однако его команде это не помогло выиграть. Игра закончилась со счётом 3:3.

Шведский игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оформил дубль в матче с MLS против "Лос-Анджелеса". И это уже его третий дубль в последних трёх играх.

Zlatan gonna Zlatan.



Pavon finds @Ibra_official for his 7️⃣th goal vs. LAFC 🔥 pic.twitter.com/6HR8ixLYCw — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 26, 2019

Теперь на счету Ибрагимовича 22 гола в двадцати двух матчах и он занимает второе место в гонке бомбардиров. Лидером является Хосеф Мартинес ("Атланта Юнайтед") с 27 голами.

Ибрагимович ставит MLS на колени даже в 37 лет: четыре гола в двух играх