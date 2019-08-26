37-летний Ибрагимович оформил дубль в третьем матче подряд

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На этот раз шведский нападающий отличился в матче против "Лос-Анджелеса", однако его команде это не помогло выиграть. Игра закончилась со счётом 3:3.

Шведский игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оформил дубль в матче с MLS против "Лос-Анджелеса". И это уже его третий дубль в последних трёх играх.

Теперь на счету Ибрагимовича 22 гола в двадцати двух матчах и он занимает второе место в гонке бомбардиров. Лидером является Хосеф Мартинес ("Атланта Юнайтед") с 27 голами.

Ибрагимович ставит MLS на колени даже в 37 лет: четыре гола в двух играх

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