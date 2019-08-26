Русский бомбардир заколотил четыре гола в одном матче чемпионата Чехии

Николай Комличенко принёс победу своей команде и заработал вызов в сборную России.

Николай Комличенко в прошлом году побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон, а в этом, похоже, намерен замахнуться на собственное достижение. В очередной встрече текущего чемпионата русский бомбардир оформил покер, заколотив четыре гола в ворота "Ческе Будеевице". Благодаря подвигам Комличенко "Млада Болеслав" одержала волевую победу — 4:2. Особенно красивым получился последний гол россиянина: после розыгрыша штрафного он вогнал мяч в самую девятку мощнейшим выстрелом.

Теперь на счету Комличенко пять голов в четырёх матчах текущего сезона, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров. У лидера снайперской гонки столько же мячей, но на три матча больше.

Благодаря яркой игре Комличенко во второй раз подряд заработал вызов в сборную России по футболу. Черчесов вызвал форварда в стан национальной команды на игры с Шотландией и Казахстаном.