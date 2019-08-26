Вместо молодых — опытные. С кем Черчесов будет бороться за путёвку на Евро-2020

Впереди у сборной России — два матча отборочного турнира на чемпионат Европы против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября). Станислав Черчесов вызвал 26 футболистов. Давайте разбираться с составом.

Вратари

Маринато Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи") и Андрей Лунёв ("Зенит").

Приглашение Маринато Гильерме ("Локомотив") и Андрея Лунёва ("Зенит") не вызывает удивления. Скорее всего, натурализованный бразилец будет номером один, как это было в последних матчах. Удивляет выбор третьего вратаря — 32-летнего Сослана Джанаева, который сейчас играет в "Сочи".

До этого третьим приглашался Антон Шунин ("Динамо"), но он получил травму. Можно было бы вызвать 23-летнего Игоря Лещука, который отлично проявил себя, заменяя Шунина в чемпионате России. Ранее привлекался и Сергей Песьяков ("Ростов"), но на сегодня — он не в списке. Ещё два ярких вратаря РПЛ — Матвей Сафонов ("Краснодар") и Александр Максименко ("Спартак") — вызваны в молодёжную сборную. Согласитесь, что одного из них можно было бы пригласить в основную?

Защитники

Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Фёдор Кудряшов ("Сочи"), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семёнов ("Ахмат") и Марио Фернандес (ЦСКА).

Приглашение от Черчесова получил 23-летний Вячеслав Караваев, защищающий цвета голландского "Витесса" Леонида Слуцкого. Он приглашался в команду ранее, но пока за сборную не дебютировал.

В составе опять появился 36-летний Юрий Жирков, который после чемпионата мира объявил о завершении карьеры в сборной, но вот уже во второй раз приглашается Черчесовым. Жиркова особенно ждут в Калининграде, ведь он там частый гость. У него есть дом в Светлогорске, оттуда родом и его жена Инна. Так что местная публика будет рада увидеть его на поле.

Полузащитники

Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — "Спартак"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов") и Денис Черышев ("Валенсия").

В первую очередь радует возвращение Дениса Черышева, который до этого не мог помочь сборной из-за травмы. Лучший бомбардир нашей команды на ЧМ-2018 уже помогает "Валенсии" в чемпионате Испании и практически вернулся на свой прежний уровень.

Черчесов вновь пригласил молодого лидера "Спартака" Зелимхана Бакаева. Дебют его в основной сборной пока не состоялся, но, может, увидим его в национальной форме на этот раз.

Нападающие

Артём Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав") и Фёдор Смолов ("Локомотив").

Куда же без капитана сборной Артёма Дзюбы? Вызвали в сборную Фёдора Смолова и 24-летнего Николая Комличенко. Последний в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и на прошедших выходных оформил покер. Он тоже пока не дебютировал за сборную, хоть и был в её расположении.

Что удивило?

1. Невызов в сборную 22-летнего Александра Соболева из "Крыльев Советов", который в семи матчах забил шесть голов и лидирует в гонке бомбардиров.

2. Самый частый вопрос от болельщиков: "А Чалов выйдет"? Лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона Фёдор Чалов (ЦСКА) не попал в список Черчесова. Форвард возвращается в молодёжную сборную, которой будет помогать попасть на Евро-2021.

3. Нет ни Магомеда-Шапи Сулейманова, ни Ивана Игантьева, которые являются лидерами "Краснодара". Нет ранее вызывавшегося Ивана Облякова (ЦСКА). Все они так же на этот раз в молодёжке.

4. Нет ни одного игрока из казанского "Рубина", который неплохо играет при Романе Шаронове. Хотя 23-летний Егор Сорокин ранее привлекался уже в основную команду. Зато вызов получил Роман Нойштедтер, который долго был без игровой практики...

Черчесов вновь делает ставку на опытных вместо молодых. Хотя в чемпионате России молодёжь феерит на взрослом уровне и точно ни в чём не уступает старшим. Может, пора им дать шанс?

Навряд ли мы увидим какие-то эксперименты в матче с Шотландией, а вот в игре с Казахстаном хотелось бы... Тем более в первой встрече мы победили их со счётом 4:0. Будем ждать дебюта Бакаева, Комличенко и Караваева, которые уже в списке Черчесова.

Турнирное положение

Группа I

1. Бельгия — 12 очков

2. Россия — 9 очков

3. Казахстан — 6 очков

4. Шотландия — 6 очков

5. Кипр — 3 очка

6. Сан-Марино — 0 очков