Гризманн оживил "Барсу", а Бекао унизил "Милан". Обзор футбольного Евротура

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" устраивают ремейк прошлогодней чемпионской гонки в Англии, Гризманн приводит в чувство "Барселону" в Испании, "Монако" Головина продолжает страдать во Франции, Левандовски и "Бавария" царят в Германии, а бывший армеец Бекао ярко дебютирует в Италии. Лайф — о главных событиях футбольного Евротура.

Англия. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" уходят в отрыв

Привычная картинка на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии начала вырисовываться уже к третьему туру. "Ливерпуль" — это пока единственная команда, которая не потеряла ни одного очка. Хотя в третьем туре шансы на это были. Но подопечные Клоппа сверхуверенно разделались с "Арсеналом" — 3:1. Салах оформил дубль.

"Манчестер Сити" в прошлом туре неожиданно не обыграл "Тоттенхэм", хотя сделал для этого всё. Зато в этот раз спокойно разделался с "Борнмутом" — 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро, ещё один мяч на счету Рахима Стерлинга, который забил в четвёртом матче подряд за "Сити".

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" неожиданно отметились домашними поражениями, а вот "Челси" Фрэнка Лэмпарда наконец-то одержал первую победу. И она получилась весьма непростой, потому что дерзкий финн из "Норвича" повторил рекорд Павла Погребняка и забил целых пять голов в первых трёх матчах в АПЛ. В игре с "Челси" он оформил дубль, но синие ответили тремя голами — 3:2 в пользу лондонцев.

Испания. Гризманн оживляет "Барселону", "Реал" буксует

В первом туре "Барселона" без Месси неожиданно проиграла. Во второй игре лидер каталонцев снова не принимал участие, но на этот раз нашлось кому его заменить. Это сделал француз Антуан Гризманн, перебравшийся летом из "Атлетико". Форвард записал на свой счёт дубль, и второй мяч получился прямо в стиле Месси. Гризманн даже признался, что подсмотрел такой удар у Лео во время тренировок. Итоговый счёт встречи "Барселона" — "Бетис" — 5:2.

А вот "Реал" в первом туре, наоборот, выиграл, но во второй игре подряд сделать этого не смог. Мадридцы сыграли вничью с "Вальядолидом" — 1:1. Карим Бензема снова забил, а Тибо Куртуа снова пропустил между ног — впрочем, ничего нового.

"Валенсия" без Дениса Черышева, который остался в запасе, уступила "Сельте". В турнирной таблице лидируют "Севилья" и "Атлетико", которые пока идут без очковых потерь.

Франция. "Монако" набирает первые очки, но упускает первую победу

В первых двух матчах нового чемпионата монегаски дважды уступили с одинаковым счётом — 0:3. В третьем туре "Монако" наконец-то забил первый гол в чемпионате, а следом и второй. Клуб Головина после первого тайма вёл со счётом 2:0, однако во второй половине встречи игрок "Монако" получил красную карточку, и соперник в итоге тоже забил два гола.

Итоговый счёт встречи "Монако" — "Ним" — 2:2. Монегаски снова не смогли одержать первую победу в новом сезоне, но на этот раз забили и даже заработали первое очко за ничью. Однако настораживать должно другое: игроки "Монако" получают красные карточки в каждом из трёх матчей сезона 2019/20.

В итоге "Монако" прозябает на 19-м месте, а лидирует неожиданно не ПСЖ, который занимает лишь третье место, а "Ренн" и "Лион". Неужели парижане в этом сезоне не возьмут титул?

Германия. Левандовски тащит "Баварию", но "Боруссия" пока держится

В первом матче мюнхенская "Бавария" не сумел одержать победу, сыграв вничью с "Гертой", зато во втором туре отыгралась на "Шальке". Баварцы выиграли со счётом 3:0, и все три гола забил польский нападающий Роберт Левандовски. Кстати, в игре с "Гертой" он оформил дубль, так что теперь на его счету пять голов в двух стартовых матчах сезона.

А вот главный конкурент мюнхенцев едва не оступился. "Боруссия" до 70-й минуты уступала "Кёльну", однако в концовке забила три гола и одержала победу со счётом 3:1.

В турнирной таблице "Боруссия" лидирует вместе с "Лейпцигом", "Фрайбургом", "Вольфсбургом" и "Байером". А следом идёт как раз "Бавария".

Италия. Бекао в дебютном матче хоронит надежды "Милана"

Бразильский защитник Родриго Бекао, который только год назад появился в ЦСКА, после одного сезона в красно-синих цветах уехал искать счастье в Италии. И нашёл уже в дебютном матче в Серии А! Бекао забил победный гол "Милану" в первой игре на Апеннинах и принёс "Удинезе" победу на старте сезона.

Криштиану Роналду новый сезон начал с забитого гола, но его отменили при помощи VAR: оказалось, что плечо португальца находилось в офсайде. Но "Ювентус" выиграл и без помощи Роналду: единственный мяч в ворота "Пармы" забил Кьеллини — 1:0 в пользу туринцев.

Несмотря на то что "Аталанта" выиграла у СПАЛа со счётом 3:2, а "Рома" и "Дженоа" сыграли 3:3, самый весёлый матч всё же прошёл во Флоренции. "Фиорентина" и "Наполи" выдали мощнейшую перестрелку, которая закончилась со счётом 4:3 в пользу неаполитанцев.

Пока остался только один вопрос: как выглядит обновлённый "Интер" с Антонио Конте на тренерском мостике и Ромелу Лукаку в нападении? Миланцы проведут свой матч против "Лечче" сегодня вечером.