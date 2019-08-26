ФИФА планирует внедрить роботов в футбол

Искусственный интеллект может примерить на себя роль боковых арбитров и помочь с определением офсайдов.

В ближайшее время в футболе может появиться очередная автоматизированная система. Вслед за "ястребиным глазом" и VAR ФИФА планирует ввести роботов-лайнсменов, сообщает Mirror. Боковые арбитры с искусственным интеллектом должны помочь более точно фиксировать офсайды.

— В ФИФА уже есть отдел, созданный для изучения такой возможности. Смогут ли они полностью заменить боковых судей камерами и компьютерами, контролирующими офсайды и ауты? В один прекрасный день это случится, — сообщает источник издания.

Напомним, что недавно матч мужских команд в Суперкубке УЕФА впервые судила женщина-арбитр.