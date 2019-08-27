Пять лидеров, гол Заболотного и новая звезда "Динамо". Обзор 7-го тура РПЛ

Завершился 7-й тур Российской премьер-лиги, по результатам которого теперь лидируют сразу пять команд с 14-ю очками. Подробнее — в нашем обзоре.

Все результаты

"Тамбов" — "Динамо" — 0:2

"Уфа" — "Зенит" — 1:0

"Краснодар" — "Локомотив" — 1:1

ЦСКА — "Ахмат" — 3:0

"Ростов" — "Рубин" — 2:1

"Крылья Советов" — "Спартак" — 1:2

"Арсенал" — "Оренбург" — 2:1

"Урал" — "Сочи" — 3:1

"Зенит" не может без Семака?

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак был дисквалифицирован на матч с "Уфой" за оскорбление арбитра. Заменил Семака его ассистент Игорь Симутенков, но сине-бело-голубые всё равно не справились без Сергея Богдановича. Действующие чемпионы потерпели первое поражение в сезоне — 0:1.

Новый лидер "Динамо"

Московское "Динамо" укрепилось игроком дортмундской "Боруссии" Максимилианом Филиппом. Трансфер бело-голубым обошёлся в €20 млн, и он уже себя оправдал. Две игры — два гола.

Волевые победы "Ростова" и "Спартака"

Яркими получились матчи "Ростов" — "Рубин" и "Крылья Советов" — "Спартак". Казанцы, которые в этом сезоне с Романом Шароновым играют в атакующий футбол, смогли первыми открыть счёт. Однако команда Валерия Карпина терять очки дома не захотела и смогла отыграться, забив два гола, один из них — на последних минутах.

По такому же сценарию развивалась игра в Самаре. "Крылья Советов" вышли вперёд благодаря голу Александра Соболева, но красно-белые, в очередной раз потрепав нервы фанатам, смогли одержать волевую победу. Голы забили, кстати, новички Ларссон и Тиль.

Самарцы же пока могут гордиться своим 22-летним нападающим Соболевым. Ведь у него шесть голов в семи матчах, и он лидер бомбардирской гонки.

Бомбардиры:

Александр Соболев ("Крылья Советов") — 6 голов Элдор Шомуродов ("Ростов") — 5 Артём Дзюба ("Зенит") — 4 Иван Игнатьев ("Краснодар") — 4 Андрей Панюков ("Урал") — 3

Достойная ничья

Матчем тура стало противостояние "Краснодара" и "Локомотива". И это была по-настоящему боевая ничья. Первыми забили "железнодорожники" усилиями Гжегожа Крыховяка, а сравнял счёт Магомед-Шапи Сулейманов.

Раз в год и Заболотный...

Новоиспечённый игрок "Сочи", перешедший из "Зенита", Антон Заболотный наконец-то забил гол. Не случалось этого 15 с половиной месяцев. Правда, этот мяч его команде не особо помог. Подопечные Александра Точилина проиграли в Екатеринбурге со счётом 1:3.

Турнирная таблица после 7-го тура

Главный итог тура — это то, что сразу пять команд лидируют в турнирной таблице с 14-ю очками. Это "Краснодар", "Спартак", "Ростов", "Локомотив" и "Зенит". Вся интрига впереди!