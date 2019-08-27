Пять лидеров, гол Заболотного и новая звезда "Динамо". Обзор 7-го тура РПЛ

Все результаты
"Краснодар" — "Локомотив" — 1:1
"Крылья Советов" — "Спартак" — 1:2
"Зенит" не может без Семака?
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак был дисквалифицирован на матч с "Уфой" за оскорбление арбитра. Заменил Семака его ассистент Игорь Симутенков, но сине-бело-голубые всё равно не справились без Сергея Богдановича. Действующие чемпионы потерпели первое поражение в сезоне — 0:1.
Новый лидер "Динамо"
Московское "Динамо" укрепилось игроком дортмундской "Боруссии" Максимилианом Филиппом. Трансфер бело-голубым обошёлся в €20 млн, и он уже себя оправдал. Две игры — два гола.
Волевые победы "Ростова" и "Спартака"
Яркими получились матчи "Ростов" — "Рубин" и "Крылья Советов" — "Спартак". Казанцы, которые в этом сезоне с Романом Шароновым играют в атакующий футбол, смогли первыми открыть счёт. Однако команда Валерия Карпина терять очки дома не захотела и смогла отыграться, забив два гола, один из них — на последних минутах.
По такому же сценарию развивалась игра в Самаре. "Крылья Советов" вышли вперёд благодаря голу Александра Соболева, но красно-белые, в очередной раз потрепав нервы фанатам, смогли одержать волевую победу. Голы забили, кстати, новички Ларссон и Тиль.
Самарцы же пока могут гордиться своим 22-летним нападающим Соболевым. Ведь у него шесть голов в семи матчах, и он лидер бомбардирской гонки.
Бомбардиры:
- Александр Соболев ("Крылья Советов") — 6 голов
- Элдор Шомуродов ("Ростов") — 5
- Артём Дзюба ("Зенит") — 4
- Иван Игнатьев ("Краснодар") — 4
- Андрей Панюков ("Урал") — 3
Достойная ничья
Матчем тура стало противостояние "Краснодара" и "Локомотива". И это была по-настоящему боевая ничья. Первыми забили "железнодорожники" усилиями Гжегожа Крыховяка, а сравнял счёт Магомед-Шапи Сулейманов.
Раз в год и Заболотный...
Новоиспечённый игрок "Сочи", перешедший из "Зенита", Антон Заболотный наконец-то забил гол. Не случалось этого 15 с половиной месяцев. Правда, этот мяч его команде не особо помог. Подопечные Александра Точилина проиграли в Екатеринбурге со счётом 1:3.
Турнирная таблица после 7-го тура
Главный итог тура — это то, что сразу пять команд лидируют в турнирной таблице с 14-ю очками. Это "Краснодар", "Спартак", "Ростов", "Локомотив" и "Зенит". Вся интрига впереди!