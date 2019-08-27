Фигуристка Медведева стала официальным послом летней Олимпиады в Токио

При выборе кандидатуры сказался дипломатический опыт спортсменки во время игр в Пхёнчхане.

— Мы прошли сложный период, теперь Олимпийский комитет России восстановлен в правах. Одну из ключевых ролей сыграла эта изящная барышня, она участвовала в заседании комитета МОК, блестяще выступила, очаровала всех не только красотой и результатами, но и эмоциями. Это помогло Олимпийскому комитету восстановиться в правах. Нельзя не отметить дипломатических усилий Жени. Поэтому выбор Евгении Медведевой как посла и лица Олимпиады в Токио, — отметил президент ОКР Станислав Поздняков во время пресс-конференции.

Сама спортсменка призналась, что ей будет непривычно присутствовать на летней Олимпиаде.

— Для меня это будут вторые Игры. Это большая честь быть с командой, с ребятами, которые будут представлять флаг нашей страны. В Пхёнчхане было сложно подготовить себя морально, но сейчас люди об этом не думают, потому что все знают, из какой мы страны, это просто потрясающе, — сказала Евгения Медведева.