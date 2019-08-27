Медведева: В Канаде я как в длительной командировке

Российская фигуристка призналась, что продолжает скучать по России и рада возможности здесь бывать.

Евгения Медведева на пресс-конференции в Москве рассказала о том, что продолжает скучать по России, а в Канаде чувствует себя как дома только в плане работы.

— В Канаде я чувствую себя как дома в плане работы. Мой английский хорош, но некий барьер присутствует. Мои тренеры понимают, что я чувствую, подбадривают меня. Но у меня ощущение, что я будто в длительной командировке, ведь друзья и семья у меня в России, я очень скучаю по России. Возможность быть и в Канаде, и в России — это хорошо для меня, — рассказала Медведева.

Напомним, что фигуристка станет послом летней Олимпиады в Токио.