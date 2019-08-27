Медведева призналась, что пока не освоила четверной прыжок

Фигуристка рассказала, что пытается научиться чисто выполнять ультрасложный элемент, и прогресс есть.

Фигуристка Евгения Медведева в 19 лет собралась освоить сложнейший элемент фигурного катания — четверной прыжок. Спортсменка рассказала, что прогресс в работе над этим есть, но пока прыжок далёк от идеала.

— Дела продвигаются с четверным сальховом. Если я сказала, что начала учить, то я правда начала это делать. Похвастаться чистым выездом пока не могу, но прогресс есть. Уделяю по 40 минут в день тренировкам этого элемента. Я пробовала этот прыжок на японском шоу, но попытка вышла не очень хорошей. Это был всего шестой раз в моей жизни, когда я пыталась его исполнить. В этом сезоне падение с чистого будет точно, а затем и выезд. Вид спорта у нас опасный, но рядом со мной люди, которые меня оберегают, — передаёт слова двукратной чемпионки мира корреспондент Лайфа. — Юниорки уже умеют четверные прыгать, и я тоже не хочу отставать.

Напомним, Евгения Медведева стала официальным послом летней Олимпиады 2020 года, которая пройдёт в Токио.