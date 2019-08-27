Президент ОКР: Наша задача — дать легкоатлетам возможность выступать за Россию

Станислав Поздняков ответил на вопрос о сроках восстановления в правах российских спортсменов.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики с 2015 года лишена международного статуса. Президент ОКР Станислав Поздняков на пресс-конференции в Москве рассказал о том, какая работа ведётся по возвращению прав российским легкоатлетам.

— На Олимпиаде в Токио наши спортсмены будут представлять нашу страну, будут в нашей форме. Работа даёт плоды, претензии практически сняли. Изменение антидопинговой культуры в стране идёт полным ходом, для нас это очень важно. В ближайшем будущем Федерация лёгкой атлетики будет восстановлена в правах. Мы не говорим о конкретных сроках. Наша задача — дать спортсменам возможность выступать за страну, — приводит слова Позднякова корреспондент Лайфа.

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