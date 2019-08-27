Медведева: Активно учу японский, но говорить на нём пока не могу

Двукратная чемпионка мира рассказала о продвижении в изучении очередного иностранного языка.

Евгения Медведева стала послом Олимпийских игр в Токио. Фигуристка является любимицей местной публики, и сама спортсменка не раз признавалась в любви к стране. На пресс-конференции в Москве Медведева рассказала, что учит японский язык, который может ей пригодиться в 2020 году во время летних Игр.

— Активно изучаю японский, но приводить примеры слов, которые я знаю, пока не буду. Когда буду способна свободно говорить, то обязательно это сделаю. Учу как положено: с учебниками и преподавателем, — призналась двукратная серебряная призёрша Олимпиады в Пхёнчхане.

Отметим, что произвольную программу в новом сезоне Медведева будет исполнять под саундтрек из фильма "Мемуары гейши". Спортсменка рассказала, что музыка из киноленты давно находится в её плеере. Фигуристка заявила, что два года морально готовилась к тому, чтобы продемонстрировать программу на соревнованиях.