Медведева — о критике Тарасовой: Я хотела всё сделать сама

Российская фигуристка рассказала о решении самостоятельно поставить показательный номер.

Консультант сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова ранее резко высказалась о показательных номерах Евгении Медведевой, которые фигуристка поставила сама. По словам Тарасовой, это "никуда не годится". Сама спортсменка ответила на эти претензии во время пресс-конференции в Москве.

— У меня был выбор: работать с хореографом или самостоятельно. Я выбрала второй вариант, я сама видела образ, костюм... Это та программа, которую я бы хотела создать сама. Я довольна результатом, но с хореографами работать не перестану. На то она и гала-программа, чтобы экспериментировать, — сказала Медведева.

Ранее Медведева была представлена в качестве официального посла Олимпиады-2020 в Токио.