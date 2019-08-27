Сербский футболист "забил" на правила fair play, и на него накинулись соперники

Во время матча сербских команд игрок "Бачки" получил травму, но футболисты "Металаца" не стали выбивать мяч за пределы поля, как призывают правила fair play. Напротив, форвард забил гол, из-за чего навлёк гнев соперников. Игроки "Бачки" практически всей командой ринулись за нападающим, чтобы призвать его к ответу.
En seconde division serbe, un quiproquo entre Metalac et Bačka se termine en générale. pic.twitter.com/78g95ktJiI— Lazar van Parijs (@LazarVP) August 26, 2019
На поле завязалась потасовка, из-за чего матч был на некоторое время прекращён. Когда беспорядки удалось устранить с помощью трёх красных карточек, игра продолжилась. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу "Металаца", и тот самый мяч в итоге оказался победным.