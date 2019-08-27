"Локомотив" в прямом эфире подписал контракт с чемпионом Европы

Португалец Жоау Мариу будет выступать за московский клуб на правах аренды до конца сезона.

Российская премьер-лига пополнилась ещё одним мастером с мировым именем. Чемпион Европы в составе сборной Португалии Жоау Мариу перешёл в московский "Локомотив". Железнодорожники договорились об аренде полузащитника миланского "Интера" до конца сезона.

— Очень рад перейти в "Локомотив". Знаю, что это большой клуб. В команде собрано много звёздных и опытных футболистов. Я расспрашивал о "Локомотиве" у Фернандеша и Эдера, когда мы играли за сборную Португалии. С Эдером советовался и до перехода. Он сказал, что "Локомотив" — хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге чемпионов — тоже немаловажный фактор, — цитирует официальный сайт "Локо" новичка клуба.

Мариу стал вторым чемпионом Европы в составе "Локомотива" и вообще в Премьер-лиге. За железнодорожников выступает форвард Эдер, который является автором золотого гола сборной Португалии на Евро-2016. Презентация Мариу как игрока "Локомотива" прошла в прямом эфире на канале "Локо". Футболист подписал контракт с клубом и раздал автографы фанатам.

Мариу 26 лет, он является воспитанником "Спортинга", в последнее время играл за "Интер" и "Вест Хэм". Помимо золота чемпионата Европы в копилке наград хавбека Кубок и Суперкубок Португалии.