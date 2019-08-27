"Краснодар" снова проиграл "Олимпиакосу" и вылетел из Лиги чемпионов

После катастрофического результата первого матча в Греции (0:4) "Краснодару" дома было необходимо творить чудеса. И игроки российского клуба принялись за дело уже на десятой минуте, когда Даниил Уткин открыл счёт в матче.
📹 Гол Даниила Уткина на 10-й минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2019
📺 #КраснодарОлимпиакос на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 «Матч! Клуб»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r #UCL pic.twitter.com/icOfIepdNQ
Однако радость "Краснодара" была недолгой: "Олимпиакос" сравнял счёт буквально через несколько секунд.
📹 Быстрый ответ «Олимпиакоса».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2019
📺 #КраснодарОлимпиакос на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 «Матч! Клуб»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r #UCL pic.twitter.com/Ix88mvrpyn
Быстрый ответный гол греков и неожиданная травма Магомеда-Шапи Сулейманова охладили пыл российской команды, а в начале второго тайма "Олимпиакос" забил ещё и второй гол.
📹 Дубль Аль-Араби.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2019
📺 #КраснодарОлимпиакос на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 «Матч! Клуб»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r #UCL pic.twitter.com/o3gM5xKgs3
В итоге и второй матч этого противостояния завершился победой греческого клуба. Именно "Олимпиакос" пробился в групповую стадию Лиги чемпионов. "Краснодар" же будет играть в Лиге Европы.
Лига чемпионов, раунд плей-офф.
Ответный матч.
"Краснодар" — "Олимпиакос" — 1:2.
Голы: Уткин 10' (1:0), Аль-Араби 11', 47' (1:1, 1:2).