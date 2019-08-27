"Краснодар" снова проиграл "Олимпиакосу" и вылетел из Лиги чемпионов

Российский клуб в грядущем сезоне будет выступать во втором по силе клубном турнире Старого Света — Лиге Европы.

После катастрофического результата первого матча в Греции (0:4) "Краснодару" дома было необходимо творить чудеса. И игроки российского клуба принялись за дело уже на десятой минуте, когда Даниил Уткин открыл счёт в матче.

Однако радость "Краснодара" была недолгой: "Олимпиакос" сравнял счёт буквально через несколько секунд.

Быстрый ответный гол греков и неожиданная травма Магомеда-Шапи Сулейманова охладили пыл российской команды, а в начале второго тайма "Олимпиакос" забил ещё и второй гол.

В итоге и второй матч этого противостояния завершился победой греческого клуба. Именно "Олимпиакос" пробился в групповую стадию Лиги чемпионов. "Краснодар" же будет играть в Лиге Европы.

Лига чемпионов, раунд плей-офф.

Ответный матч.

"Краснодар" — "Олимпиакос" — 1:2.

Голы: Уткин 10' (1:0), Аль-Араби 11', 47' (1:1, 1:2).