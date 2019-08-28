"Локо" презентовал второго героя Евро-2016. Так ярко это ещё никто не делал

Клуб и футболист подписали контракт на глазах у болельщиков, и это было необычно. Подробнее — в нашем репортаже.

В Москве "Локомотив" в лице генерального директора Василия Кикнадзе презентовал своего звёздного новичка португальца Жоау Мариу. И не просто презентовал, а прямо перед болельщиками подписал с экс-футболистом итальянского "Интера" контракт.

Нужно отдать должное руководству "Локомотива". Эта презентация получилась действительно для болельщиков. Кикнадзе мог спокойно обменяться подписями с футболистом в своём кабинете, но он выбрал более интересный способ. И поклонники команды его в этом поддержали, собравшись вечером у стадиона "Локо". Там, на площади у паровоза, всё это и произошло.

Начало презентации было намечено на 20:00, но небольшие формальности с оформлением контракта заставили болельщиков ещё час подождать. И примерно в девять вечера фанаты увидели, возможно, будущую звезду "Локомотива". Появился Жоау перед публикой очень эффектно, выйдя из кабины машиниста паровоза, после чего прямо на глазах у болельщиков поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2019/20.

Жоау Мариу подписал контракт с Локо pic.twitter.com/GuhKHgj0wG — Сергей Расто (@rasto1023) August 28, 2019

После подписания контракта Мариу обратился с речью к фанатам красно-зелёных, поприветствовав собравшихся на русском языке и сообщив, что уже в ближайшую субботу готов выйти на поле и помочь своей новой команде.

Жоау Мариу поприветствовал болельщиков на русском языке pic.twitter.com/ENmFIXtRlq — Сергей Расто (@rasto1023) August 28, 2019

Дальше слово взял генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе. Он поблагодарил всех собравшихся, заверив их, что этим приобретением португальца клуб серьёзно усилился.

— Трёшка кончилась (три миллиона долларов. — Прим. Лайфа), и закончилось всё не худшим образом. В результате трансферной кампании мы серьёзно усилили клуб, причём не только на ближайшую перспективу, но и на дальнейшую. Я очень рад, что мы сегодня здесь с Жоау, и я абсолютно уверен, что это очень серьёзное усиление клуба. Спасибо вам за то, что пришли в такое позднее время и долго ждали. Последние штрихи контракта дорабатывали, извините, что задержали начало презентации, — сказал функционер.

Генеральный директор Локо Василий Кикнадзе pic.twitter.com/m74wHyBy31 — Сергей Расто (@rasto1023) August 28, 2019

Сразу после речи Кикнадзе новобранец "Локо" примерил игровую майку железнодорожников с 23-м номером, под которым португалец проведёт ближайший сезон.

Увидеть, как чемпион Европы скрепляет подписью договор с "Локомотивом", пришло несколько сотен человек. И у всех у них было огромное желание получить автограф игрока и совместное фото на память. Мариу никому не отказал. Больше часа он терпеливо делал своё звёздное дело.

Португалец дарит болельщикам мячи с автографами pic.twitter.com/vvfL6WxhVG — Сергей Расто (@rasto1023) August 28, 2019

Разобравшись с болельщиками, футболист отправился на встречу с журналистами. В пресс-центре стадиона чемпион Европы ответил на вопросы представителей СМИ. Не секрет, что к полузащитнику проявляли интерес и другие команды мира. Спортсмен рассказал, почему остановил свой выбор на московском клубе.

— Я достаточно легко принял это решение. У меня был разговор с нашим президентом. Я с ним поделился своими желаниями, своими мечтами и стремлениями. Я понял, что в "Локомотиве" я смогу всё это осуществить. Поэтому очень легко принял это решение, — сказал португалец.

Также Жоау рассказал, как относится к жизни в России.

— Я уже в пятый раз в России. Приезжал сюда во время чемпионата мира. Москва мне очень понравилась. Это тоже было одним из факторов, почему я выбрал играть за "Локомотив".

Мариу отметил, что не хотел бы в Лиге чемпионов встретиться с "Интером". Он уверен, что переход в стан железнодорожников — это шаг вперёд в его карьере.

— Ещё много игр до старта Лиги чемпионов. Ещё не известно, в третьей или четвёртой корзине мы окажемся. Я бы лично не хотел играть против "Интера".

Не считаю, что переход в "Локомотив" для меня окажется шагом назад в карьере, и я объясню почему: не играть в "Интере" — гораздо неинтереснее, чем играть в "Локомотиве". Я в первую очередь воспринимаю игру в "Локомотиве" как возможность участвовать в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команде не удалось стать чемпионом, но я уверен, в этом году мы сделаем всё возможное, чтобы "Локомотив" стал чемпионом. Это для меня вызов, а не шаг назад. В прошлый раз я играл в Лиге чемпионов за "Спортинг", и это было несколько лет назад. Мне будет интересно сделать это снова, — сказал футболист.

Мариу нравится Москва pic.twitter.com/6xqtu4ymhM — Сергей Расто (@rasto1023) August 28, 2019

Жоау Мариу 26 лет, и он является воспитанником португальского "Спортинга". На Евро-2016 футболист в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В том же году полузащитник за 40 млн евро перешёл в итальянский "Интер". Была у португальца и недолгая командировка из "Интера" в английский "Вест Хэм". В минувшем чемпионате Италии футболист принял участие в 20 матчах за "Интер", отметившись одним забитым мячом. В "Локомотиве" спортсмен будет выступать на правах аренды до конца сезона, однако у "Локо" есть право на выкуп игрока, стоимость которого оценивается в 18 млн евро.