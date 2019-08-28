Тренер Нурмагомедова: В поединке с Пуарье вы увидите лучшего Хабиба

Остаётся меньше двух недель до боя Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Пуарье. Поединок пройдёт в Абу-Даби.

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о том, как готовится боец:

— Хабиб находится в отличной форме. Он уже опережает график сгонки веса и ментально абсолютно готов. Вы увидите лучшего Хабиба относительно его последнего выступления. Я уверен в этом на сто процентов, — цитирует слова тренера "Р-спорт".

Также он отметил, что Хабиб, несмотря на большую популярность, остаётся прежним человеком.

— Возросшая популярность не изменила Хабиба. Он остаётся прежним и никогда не изменит себе, — сказал он. — Если же кто-то перейдёт черту в своём поведении, думаю, что отец Хабиба сделает хороший втык после этого. Он очень порядочный человек и требует от своих учеников уважать себя и окружающих.