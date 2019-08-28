Кононов: Климат внутри "Спартака" изменился в лучшую сторону

На "Открытие-арене" состоялась предматчевая пресс-конференция московского "Спартака" с участием главного тренера Олега Кононова и игрока Зелимхана Бакаева.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о подготовке команды к ответному матчу Лиги Европы против "Браги".

— Первый матч мы проиграли. Соперник играл лучше нас. Сейчас задача наша — поменять ситуацию. Понимаем значимость этой игры для клуба, для страны. Готовимся серьёзно, — начал Олег Георгиевич. — Пропускаем в шести матчах подряд? Для нас это не является проблемой, когда мы выигрываем. Завтра нам нужно очень грамотно сыграть в обороне и не дать шанса сопернику. В первом матче с "Брагой" у нас было всего два дня для подготовки и большой перелёт, сейчас у нас есть четыре дня. Перед матчем с "Крыльями Советов" хорошо сработал тренерский штаб, который помог команде восстановиться.

Также он рассказал, что с приходом новых игроков изменился климат в команде.

— Команда настроена очень хорошо, понимает ответственность. Мы сейчас строим новую команду. Большинство игроков молодых, амбициозных. Коллектив внутри очень изменился, как именно — не скажу, но я вижу изменения в лучшую сторону, — сказал Кононов. — Что касается подготовки, то мы отрабатываем и пенальти, и стандарты. В футболе все детали важны. Я понимаю, как можно обыграть "Брагу", главное, чтобы это поняли и игроки.

Футболист Зелимхан Бакаев в свою очередь поделился эмоциями в связи с вызовом в сборную России.

— Эмоции только положительные. Цель каждого футболиста — попадать в сборную. Правда, на этот раз бурных эмоций не было, как в первый вызов. Помню, Джикия подкалывал меня тогда, на этот раз просто все поздравили, — отметил Бакаев.

Напомним, что матч "Спартак" — "Брага" состоится завтра, 29 августа, в Москве. Начнётся поединок в 20:15. Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу португальцев.