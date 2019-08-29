Миранчуки отказались переходить из "Локомотива" в "Зенит"

Трансферное окно в России закроется уже на этой неделе, поэтому клубы активизировались и пытаются успеть укомплектовать команды.

Петербургский "Зенит" уже не в первый раз пытается вести переговоры с московским "Локомотивом" по поводу братьев Миранчуков. На этот раз сине-бело-голубые предложили за Алексея и Антона €30 млн (по информации "РБК-Спорт").

Учитывая то, что ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сказал, что у клуба нет задачи удержать Миранчуков, в этот двойной трансфер верилось легко. Однако клубы не смогли договориться. Об этом уже рассказал президент "Зенита" Александр Медведев "Спорт-Экспрессу".

В это трансферное окно мы тему с Миранчуками закрыли. Теперь это вопрос будущего. Не нашли взаимопонимания. Здесь вопрос не только суммы. "Локомотиву" нужны игроки под Лигу чемпионов. Не исключено, что зимой к этим переговорам можем вернуться снова Александр Медведев

Всего месяц назад один из Миранчуков во время интервью признался, что они не намерены переходить ни в "Зенит", ни в "Спартак". Братья мечтают уехать в Европу.

— "Зенит" или "Спартак"? Да нет. Зачем? Хотелось бы себя попробовать в Европе. Хотелось бы проверить себя. Это другой масштаб, — сказал Алексей в интервью Евгению Савину на его YouTube-канале "КраСава".