Бой жизни. Использует ли свой последний шанс Поветкин?

31 августа в Лондоне на знаменитой "02-арене" легенда российского бокса Александр Поветкин вернётся на ринг. В этот вечер соперником Русского Витязя станет британский боксёр по фамилии Фьюри. Не знаменитый Цыганский Король Тайсон Фьюри, конечно, а его двоюродный брат.

Хьюи Фьюри к своим 24 годам провёл на профессиональном ринге 25 поединков, одержав 23 победы (из них 13 КО). Обидчиками уроженца графства Чешир стали экс-чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер из Новой Зеландии и топовый болгарский боксёр Кубрат Пулев. В любительском спорте высшим достижением Хьюи стала победа на молодёжном чемпионате мира в Армении в 2012 году. Профессиональная карьера британца началась годом позже — в 2013 году, победой над Дэвидом Уиттомом.

Свой последний поединок Фьюри провёл совсем недавно — 12 июля в Саудовской Аравии, одолев звезду нигерийского спорта, экс-чемпиона мира Сэмюэла Питера. В седьмом раунде африканец отказался от продолжения боя из-за травмы плеча.

Для Хьюи предстоящий поединок с Поветкиным станет первой встречей с представителем России, но в своей карьере британец уже побеждал боксёров из стран СНГ: грузинского спортсмена Давида Гегешидзе и украинца Андрея Руденко.

39-летний Александр Поветкин (34-2-0) гораздо опытнее как в профессиональном спорте, так и в любительском. Русский Витязь владел титулами чемпиона мира по версии WBA (2011–2013), WBC Silver (2014), WBO International (2017), WBA Inter-Continental (2017), а также становился чемпионом Европы (2002, 2004), чемпионом мира (2003), победителем Олимпийских игр (2004).

В двух своих последних поединках Поветкин встречался с представителями британского бокса. 31 марта 2018 года Александр без особых проблем заставил капитулировать Дэвида Прайса. Спустя полгода боксёр из Чехова вышел на ринг против казавшегося на тот момент непобедимым Энтони Джошуа. Олимпийский чемпион 2012 года своих фанатов не подвёл, нокаутировав россиянина в седьмом раунде. С того времени Поветкин больше на ринг не выходил...

31 августа. 22:55 (мск).

Александр Поветкин — Хьюи Фьюри.

Прямая трансляция: "Матч ТВ".