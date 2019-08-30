Армейцы — снова чемпионы? КХЛ возвращается из отпуска.

Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Олег Бухарев, КХЛ

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Уже совсем скоро клубы КХЛ начнут новый сезон, в котором наверняка будет много всего интересного. Лайф представляет 10 команд, на которые стоит обратить особое внимание на старте регулярного чемпионата.

В это воскресенье, первого сентября, стартует 12-й по счёту регулярный чемпионат КХЛ. Позади у команд остались тяжёлые сборы, сыграны все предсезонные турниры. Мы отобрали десять команд лиги, способных мощно стартовать в чемпионате.

ЦСКА — главный претендент на чемпионство

<p>Фото © Twitter / ХК ЦСКА Москва</p>

Армейцы — действующие обладатели Кубка Гагарина и главные фавориты нового сезона. Красно-синие сохранили свой чемпионский состав, при этом точечно усилились, заключив контракты с защитником Богданом Киселевичем ("Виннипег", НХЛ) и чешским нападающим Иржи Секачем ("Ак Барс"). ЦСКА мощно провёл прошлый сезон, и есть все основания полагать, что армейцы и в этом регулярном чемпионате не сбавят обороты.

Коэффициент на победу — 2,75

СКА попробует вернуться на вершину отечественного хоккея

<p>Фото © Twitter / Хоккейный клуб СКА</p>

Петербуржцы, наверное, впервые за долгое время подходят к чемпионату не в ранге главного претендента на победу. Уход такого мастера, как Никита Гусев, не может не сказаться на игре команды, а заменить такого игрока достаточно сложно. Перебрался в НХЛ и один из основных защитников клуба с Невы — Владислав Гавриков, а в родной Екатеринбург вернулся Павел Дацюк. Но СКА не был бы СКА, если бы плохо потрудился на трансферном рынке. Так, из Москвы в Петербург переехал лучший снайпер "Динамо" — Дмитрий Кагарлицкий, из "Филадельфии" прилетел финский форвард Йори Лехтеря, а из "Салавата Юлаева" ряды базового клуба сборной России пополнили нападающие Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачёв. Состав у СКА более чем боевой, и от Алексея Кудашова, нового главного тренера армейцев, боссы клуба ждут только победы.

Коэффициент на победу — 5

"Ак Барс" — новая зелёная машина?

<p>Фото © Twitter / ХК &#34;Ак Барс&#34;</p>

Главное изменение в составе казанского клуба — это смена главного тренера. Зинэтула Билялетдинов покинул свой пост, а на его место встал Дмитрий Квартальнов, тренировавший в прошлом сезоне ярославский "Локомотив". Команды Квартального играют строго по системе, что не в новинку казанским хоккеистам. Думается, что игроки быстро найдут взаимопонимание с новым тренером, а "Ак Барс" станет реальной силой. Из приобретений отметим защитника Игоря Ожиганова, в минувшем сезоне выступавшего за "Торонто", а также пару забивных форвардов "Барыса" — Патриса Кормье и Мэттю Фрэттина.

Коэффициент на победу — 11

"Динамо" — теневой фаворит

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/dynamo_ru/status/1165710127430864897?s=20" target="_blank">HC Dynamo Moscow</a></p>

"Динамо" под руководством Владимира Крикунова в прошлом регулярном чемпионате обрело реальную силу. И это несмотря на то, что специалист возглавил команду по ходу сезона. В этом году хоккеисты прошли с наставником всю его знаменитую "баллонную" предсезонку, и если посмотреть на товарищеские игры динамовцев, то будет отчётливо видно, что команда стала более целостной. Именно этого качества не хватало бело-голубым в прошлом сезоне. Клуб усилился шведским бомбардиром "Барыса" Андре Петерссоном и чешским нападающим Дмитрием Яшкиным, прилетевшим в "Динамо" из Вашингтона. На последнего в клубе возлагают большие надежды.

Коэффициент на победу — 25

Противоречивый "Авангард"

<p>Фото © Twitter / ХК &#34;Авангард&#34;</p>

Участник последнего финала Кубка Гагарина омский "Авангард" оставил двоякое ощущение после предсезонных товарищеских игр. Омичи потерпели шесть поражений при трёх победах. Главный тренер "ястребов" Боб Хартли не скрывает, что находится в поиске новых сочетаний звеньев. Наставнику приходится искать замену перебравшемуся в "Торонто" Илье Михееву. Нападающий был важной единицей "Авангарда" прошлогоднего образца. Нет сомнений, что опытный наставник решит эту проблему и "ястребы" будут той же силой, что и год назад. Омский клуб подписал контракт с Вячеславом Войновым. В недавнем прошлом топовый защитник, пропустивший прошлый сезон, попробует вернуться на свой высокий уровень и помочь омичам сделать то, что не получилось в прошлом году, — выиграть Кубок Гагарина.

Коэффициент на победу — 6,5

Новый "Спартак"

<p>Фото © Twitter / Spartak Moscow</p>

Интересно будет понаблюдать за московским "Спартаком", который возглавил известный специалист Олег Знарок. Наставник обладает огромным опытом. Он дважды приводил не самое звёздное московское "Динамо" к победе в Кубке Гагарина. Умеет Знарок брать трофеи и с более мастеровитыми хоккеистами, что он и продемонстрировал в СКА. В "Спартаке" тренеру удалось собрать боеспособный коллектив, пригласив в команду ряд сильных игроков. Хорошо знакомый Знароку по выступлениям за СКА обладатель самого сильного броска в лиге швед Патрик Херсли теперь будет стрелять за "Спартак"; из "Витязя" к спартаковцам перешли форварды Денис Кокарев и Геннадий Столяров. Из Ярославля москвичи забрали защитника Александра Кутузова. На предсезонке красно-белые заняли последнее место на Кубке мэра Москвы, что неудивительно. Команда ещё совсем "сырая", но Олег Знарок и сами хоккеисты заверили болельщиков, что в регулярке всё будет иначе.

Коэффициент на победу — 30

"Трактор" способен приятно удивить

<p>Фото © Twitter / ХК &#34;Трактор&#34;</p>

Боевая команда собирается в Челябинске. Под руководством Петериса Скудры челябинцы сильно провели контрольные матчи, одержав семь побед и потерпев только одно поражение. У команды прилично поменялся состав в межсезонье, а результаты клуба и качество игры показывают, что челябинцы на правильном пути. "Трактор" реально обретает силу на глазах болельщиков и способен навязать серьёзную конкуренцию признанным лидерам Востока.

Коэффициент на победу — 50

Новый вызов для "Йокерита"

<p>Фото © Twitter/КХЛ</p>

Финны традиционно являются грозной силой в КХЛ. И хоть им не удалось пока в плей-офф добиться высоких результатов, в регулярном чемпионате "шуты" всегда находятся в верхней части турнирной таблицы. Наверняка так будет и на этот раз. Лаури Марьямяки, новый главный тренер команды, попробует в этом году сделать то, что не получалось у его предшественников, — удачно выступить в плей-офф. Из громких приобретений клуба отметим подписание контрактов с голкипером "Монреаля" Антти Ниеми и с нападающим "Локомотива" Петри Контиолой.

Коэффициент на победу — 20

Сможет ли "Салават Юлаев" оправдать ожидания фанатов?

<p>Фото © Twitter / ХК &#34;Салават Юлаев&#34;</p>

Многие ещё помнят тот хоккей, который показывала команда Николая Цулыгина в минувшем плей-офф. Именно такой игры ждут от своих любимцев уфимские болельщики. Однако сделать это "Салавату" будет не так просто. Да, клуб приобрел очень качественного защитника из ЦСКА — Михаила Пашнина; из системы "Сент-Луиса" в направлении Уфы отправился 25-летний нападающий Никита Сошников, но клуб, к большому сожалению болельщиков уфимской команды, расстался с двумя своими ключевыми игроками — Кемппайненом и Ткачёвым, перебравшимися в СКА. Эти парни играли большую роль в башкирском клубе. Смогут ли уфимцы безболезненно пережить эти потери? Узнаем уже совсем скоро.

Коэффициент на победу — 11

"Локомотив" — на канадских рельсах

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/dynamo_ru/status/1165710127430864897?s=20" target="_blank">HC Lokomotiv</a></p>

Ярославскую команду покинул не только главный тренер Дмитрий Квартальнов, но и ряд сильных игроков. Защитник Александр Елесин и нападающий Данил Юртайкин отправились покорять НХЛ. Уехали из Ярославля и Брэндон Козун с Петри Контиолой. Канадскому наставнику Крэйгу Мактавишу придётся лепить новую команду. Помогать ему в этом будут опытные хоккеисты — бывший капитан "Ак Барса" Александр Свитов и француз Стефан Да Коста, способные придать ярославцам мощи и креатива в игре.

Коэффициент на победу — 20

Автор:
СР
Сергей Расторгуев
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