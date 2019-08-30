Армейцы — снова чемпионы? КХЛ возвращается из отпуска.

Уже совсем скоро клубы КХЛ начнут новый сезон, в котором наверняка будет много всего интересного. Лайф представляет 10 команд, на которые стоит обратить особое внимание на старте регулярного чемпионата.

В это воскресенье, первого сентября, стартует 12-й по счёту регулярный чемпионат КХЛ. Позади у команд остались тяжёлые сборы, сыграны все предсезонные турниры. Мы отобрали десять команд лиги, способных мощно стартовать в чемпионате.

ЦСКА — главный претендент на чемпионство

Армейцы — действующие обладатели Кубка Гагарина и главные фавориты нового сезона. Красно-синие сохранили свой чемпионский состав, при этом точечно усилились, заключив контракты с защитником Богданом Киселевичем ("Виннипег", НХЛ) и чешским нападающим Иржи Секачем ("Ак Барс"). ЦСКА мощно провёл прошлый сезон, и есть все основания полагать, что армейцы и в этом регулярном чемпионате не сбавят обороты.

Коэффициент на победу — 2,75

СКА попробует вернуться на вершину отечественного хоккея

Петербуржцы, наверное, впервые за долгое время подходят к чемпионату не в ранге главного претендента на победу. Уход такого мастера, как Никита Гусев, не может не сказаться на игре команды, а заменить такого игрока достаточно сложно. Перебрался в НХЛ и один из основных защитников клуба с Невы — Владислав Гавриков, а в родной Екатеринбург вернулся Павел Дацюк. Но СКА не был бы СКА, если бы плохо потрудился на трансферном рынке. Так, из Москвы в Петербург переехал лучший снайпер "Динамо" — Дмитрий Кагарлицкий, из "Филадельфии" прилетел финский форвард Йори Лехтеря, а из "Салавата Юлаева" ряды базового клуба сборной России пополнили нападающие Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачёв. Состав у СКА более чем боевой, и от Алексея Кудашова, нового главного тренера армейцев, боссы клуба ждут только победы.

Коэффициент на победу — 5

"Ак Барс" — новая зелёная машина?

Главное изменение в составе казанского клуба — это смена главного тренера. Зинэтула Билялетдинов покинул свой пост, а на его место встал Дмитрий Квартальнов, тренировавший в прошлом сезоне ярославский "Локомотив". Команды Квартального играют строго по системе, что не в новинку казанским хоккеистам. Думается, что игроки быстро найдут взаимопонимание с новым тренером, а "Ак Барс" станет реальной силой. Из приобретений отметим защитника Игоря Ожиганова, в минувшем сезоне выступавшего за "Торонто", а также пару забивных форвардов "Барыса" — Патриса Кормье и Мэттю Фрэттина.

Коэффициент на победу — 11

"Динамо" — теневой фаворит

"Динамо" под руководством Владимира Крикунова в прошлом регулярном чемпионате обрело реальную силу. И это несмотря на то, что специалист возглавил команду по ходу сезона. В этом году хоккеисты прошли с наставником всю его знаменитую "баллонную" предсезонку, и если посмотреть на товарищеские игры динамовцев, то будет отчётливо видно, что команда стала более целостной. Именно этого качества не хватало бело-голубым в прошлом сезоне. Клуб усилился шведским бомбардиром "Барыса" Андре Петерссоном и чешским нападающим Дмитрием Яшкиным, прилетевшим в "Динамо" из Вашингтона. На последнего в клубе возлагают большие надежды.

Коэффициент на победу — 25

Противоречивый "Авангард"

Участник последнего финала Кубка Гагарина омский "Авангард" оставил двоякое ощущение после предсезонных товарищеских игр. Омичи потерпели шесть поражений при трёх победах. Главный тренер "ястребов" Боб Хартли не скрывает, что находится в поиске новых сочетаний звеньев. Наставнику приходится искать замену перебравшемуся в "Торонто" Илье Михееву. Нападающий был важной единицей "Авангарда" прошлогоднего образца. Нет сомнений, что опытный наставник решит эту проблему и "ястребы" будут той же силой, что и год назад. Омский клуб подписал контракт с Вячеславом Войновым. В недавнем прошлом топовый защитник, пропустивший прошлый сезон, попробует вернуться на свой высокий уровень и помочь омичам сделать то, что не получилось в прошлом году, — выиграть Кубок Гагарина.

Коэффициент на победу — 6,5

Новый "Спартак"

Интересно будет понаблюдать за московским "Спартаком", который возглавил известный специалист Олег Знарок. Наставник обладает огромным опытом. Он дважды приводил не самое звёздное московское "Динамо" к победе в Кубке Гагарина. Умеет Знарок брать трофеи и с более мастеровитыми хоккеистами, что он и продемонстрировал в СКА. В "Спартаке" тренеру удалось собрать боеспособный коллектив, пригласив в команду ряд сильных игроков. Хорошо знакомый Знароку по выступлениям за СКА обладатель самого сильного броска в лиге швед Патрик Херсли теперь будет стрелять за "Спартак"; из "Витязя" к спартаковцам перешли форварды Денис Кокарев и Геннадий Столяров. Из Ярославля москвичи забрали защитника Александра Кутузова. На предсезонке красно-белые заняли последнее место на Кубке мэра Москвы, что неудивительно. Команда ещё совсем "сырая", но Олег Знарок и сами хоккеисты заверили болельщиков, что в регулярке всё будет иначе.

Коэффициент на победу — 30

"Трактор" способен приятно удивить

Боевая команда собирается в Челябинске. Под руководством Петериса Скудры челябинцы сильно провели контрольные матчи, одержав семь побед и потерпев только одно поражение. У команды прилично поменялся состав в межсезонье, а результаты клуба и качество игры показывают, что челябинцы на правильном пути. "Трактор" реально обретает силу на глазах болельщиков и способен навязать серьёзную конкуренцию признанным лидерам Востока.

Коэффициент на победу — 50

Новый вызов для "Йокерита"

Финны традиционно являются грозной силой в КХЛ. И хоть им не удалось пока в плей-офф добиться высоких результатов, в регулярном чемпионате "шуты" всегда находятся в верхней части турнирной таблицы. Наверняка так будет и на этот раз. Лаури Марьямяки, новый главный тренер команды, попробует в этом году сделать то, что не получалось у его предшественников, — удачно выступить в плей-офф. Из громких приобретений клуба отметим подписание контрактов с голкипером "Монреаля" Антти Ниеми и с нападающим "Локомотива" Петри Контиолой.

Коэффициент на победу — 20

Сможет ли "Салават Юлаев" оправдать ожидания фанатов?

Многие ещё помнят тот хоккей, который показывала команда Николая Цулыгина в минувшем плей-офф. Именно такой игры ждут от своих любимцев уфимские болельщики. Однако сделать это "Салавату" будет не так просто. Да, клуб приобрел очень качественного защитника из ЦСКА — Михаила Пашнина; из системы "Сент-Луиса" в направлении Уфы отправился 25-летний нападающий Никита Сошников, но клуб, к большому сожалению болельщиков уфимской команды, расстался с двумя своими ключевыми игроками — Кемппайненом и Ткачёвым, перебравшимися в СКА. Эти парни играли большую роль в башкирском клубе. Смогут ли уфимцы безболезненно пережить эти потери? Узнаем уже совсем скоро.

Коэффициент на победу — 11

"Локомотив" — на канадских рельсах

Ярославскую команду покинул не только главный тренер Дмитрий Квартальнов, но и ряд сильных игроков. Защитник Александр Елесин и нападающий Данил Юртайкин отправились покорять НХЛ. Уехали из Ярославля и Брэндон Козун с Петри Контиолой. Канадскому наставнику Крэйгу Мактавишу придётся лепить новую команду. Помогать ему в этом будут опытные хоккеисты — бывший капитан "Ак Барса" Александр Свитов и француз Стефан Да Коста, способные придать ярославцам мощи и креатива в игре.

Коэффициент на победу — 20