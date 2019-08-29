Самедов возобновил карьеру и будет бесплатно играть за подмосковное "Знамя"

Экс-игрок сборной России и "Спартака" будет выступать за клуб вместе с Романом Павлюченко.

Через месяц после ухода из большого футбола Александр Самедов решил возобновить карьеру. Полузащитник будет выступать за ФК "Знамя" из подмосковного Ногинска, который выступает в четвёртом по силе футбольном дивизионе России.

Однако сам футболист не называет своё возвращение полноценным камбэком. Самедов рассказал, что будет играть за "Знамя" бесплатно, приезжая на матчи раз в неделю.

— Я закончил, но поиграю для себя в любительской лиге за "Знамя". Мне ребята предложили, почему бы нет? Приехать и сыграть игру один раз в неделю, недаром же говорят, что резко заканчивать нельзя, это будет полезно. Поэтому всё очень просто. Я не возобновлял карьеру, это исключительно для себя. Мы с Романом Павлюченко возобновляем свою связку, так что приезжайте в Ногинск. У нас нет никакой зарплаты с Ромой, мы будем играть исключительно ради удовольствия и для себя, — рассказал Самедов sport24.ru.

Напомним, Самедов объявил о завершении карьеры в конце июля. Спортсмен известен болельщикам по выступлениям за столичные команды "Локомотив", "Динамо", "Спартак". С красно-белыми в сезоне 2016/2017 Александр стал чемпионом страны.