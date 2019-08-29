Экс-чемпиона UFC нокаутировали пощёчиной в уличной драке

Би Джей Пенн ввязался в потасовку с грузным мужчиной без футболки, который легко уложил профессионального бойца.

Член Зала славы UFC Би Джей Пенн снова попал в историю. На этот раз легендарный боец устроил уличную драку, в которой к тому же проиграл "жирному гавайцу без футболки", как называют оппонента Пенна в соцсетях. Мужчина вырубил бывшего чемпиона двумя пощёчинами.

В течение последнего года Пенн получал обвинения в домашнем насилии, угрожал мачете соседу и дрался с вышибалой возле бара. Однако в 2009 году Би Джей был чемпионом UFC. Последние семь боёв в промоушене он проиграл, но при этом не лишился контракта с организацией.