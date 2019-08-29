Рекордсмен трассы в Сочи сохранил место в лучшей команде "Формулы-1"

Mercedes продлил контракт с Боттасом на 2020-й год, финн останется напарником Хэмилтона.

Финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас сохранил место в команде на будущий сезон. Лучший коллектив "Формулы-1" объявил о продлении контракта с финским гонщиком.

To whom it may concern... 😉 He’s staying! 👊@ValtteriBottas will race for the team next season! 💙🔥 pic.twitter.com/BRqSNoCJye — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 29, 2019

По ходу текущего сезона ходило много разговоров о том, что Боттас может покинуть Mercedes. Дело в том, что финн серьёзно уступает своему напарнику Льюису Хэмилтону. Например, в этом сезоне Боттас проигрывает действующему чемпиону уже 62 очка после 12 гонок. При этом ближайшего преследователя в лице Макса Ферстаппена из Red Bull он опережает всего на семь баллов.

Потенциальной заменой Боттасу называли резервиста Mercedes Эстебана Окона, но француз, судя по сообщениям СМИ, займёт место Нико Хюлькенберга в Renault.

29-летний Боттас пока не может похвастаться серьёзными достижениями в "Формуле-1". В настоящий момент в его активе всего пять побед — это даже меньше, чем у того же Ферстаппена, которому всего 21 год. Зато Боттасу принадлежит рекорд круга на трассе "Формулы-1" в Сочи.