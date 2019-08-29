Уильямс заказала кофе на корт во время матча US Open

Тренер американской спортсменки передал ей бодрящий напиток через мальчика, подающего мячи.

Американская теннисистка Винус Уильямс во время матча с украинкой Элиной Свитолиной попросила принести ей кофе прямо на корт. Наставник спортсменки передал ей стакан с напитком через бол-боя, однако мальчик не успел догнать Уильямс, уходящую в раздевалку. Тогда он оставил кофе на столе возле места Винус на корте. Когда она вернулась после перерыва, то выпила бодрящий напиток, но победить он ей не помог. Свитолина выиграла со счётом 6:4, 6:4.

После игры журналисты попытались поинтересоваться у 39-летней спортсменки о необычном ритуале, но та была слишком расстроена из-за поражения на родине и ничего вразумительного не ответила.

— Я пила кофе, представляете? Да, точно пила. Вы очень наблюдательны. Ничего от вас не скроешь, — сказала Уильямс-старшая.

Напомним, что младшая сестра Винус Серена продолжает борьбу на Открытом чемпионате США. В первом круге она в двух сетах легко расправилась с россиянкой Марией Шараповой, а во втором уже не без труда обыграла соотечественницу Кэти Макналли.