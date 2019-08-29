ХК "Спартак" объявил о сотрудничестве с крупным брендом

Сегодня в московском Музее хоккея прошла церемония подписания контракта о сотрудничестве между известным российским брендом электроники BQ и клубом.

Теперь хоккеисты столичного "Спартака" будут играть в свитерах с логотипом BQ, также символику этого бренда можно увидеть во время домашних матчей команд.

— Сотрудничество с хоккейным клубом "Спартак" является для нас стратегически важным. Поддерживая их, мы поддерживаем многомиллионную армию болельщиков красно-белых, для которых мы уже приготовили множество интересных активностей с ценными призами и памятными сувенирами. Надеемся, что наше сотрудничество будет успешным и долгосрочным, — отметил генеральный директор BQ Владимир Пузанов.

Почётным гостем этой церемонии стал легендарный Борис Майоров.

— Уверен, что в этом сезоне с приходом Олега Знарка на пост главного тренера интерес к команде вырастет ещё больше. У нас замечательная атмосфера на домашних матчах, и я с радостью приглашаю всех болельщиков на первую игру "Спартака" — 8 сентября. Надеюсь, что поддержка наших новых партнёров поможет команде успешно выступить в предстоящем сезоне, — сказал Майоров.