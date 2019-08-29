ЦСКА подписал контракт с бывшим алкоголиком из Африки

Футболист из Кот-д’Ивуара успел поиграть в Финляндии, Сербии, Казахстане и Латвии.

Московский ЦСКА объявил о переходе защитника "Тамбова" Седрика Гогуа. В нынешнем сезоне африканский футболист провёл пять матчей в РПЛ, в которых сумел забить два гола. В армейском клубе он получил номер 27.

Гогуа всего 25 лет, однако он уже успел поиграть за множество клубов из разных стран. Ивуарийский защитник помимо своей родины выступал в Финляндии, Сербии, Казахстане, Латвии и России.

В течение своей карьеры Гогуа часто становился участником конфликтов со своими клубами. Из команды "Африка Спорт" он буквально сбежал на просмотр в Таиланд, из сербского "Партизана" защитника выгнали за алкоголизм (его поймали пьяным за рулём, а затем видели в клубах и даже на тренировках в нетрезвом состоянии), а за казахстанский "Кайрат" он и вовсе не сыграл ни одной игры.

В России Гогуа впервые появился в 2018 году, но за "СКА-Хабаровск" тоже не играл. В РПЛ защитник оказался летом этого года и с ходу стал одним из лидеров "Тамбова", за который не только успешно играл в обороне, но и забил два мяча.