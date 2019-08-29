"Зенит" сыграет с "Лионом", "Бенфикой" и "Лейпцигом" в Лиге чемпионов

Клуб из Санкт-Петербурга угодил в группу G, где будет бороться с командами из Франции, Португалии и Германии.

Сегодня, 29 августа, в Монако прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Действующий чемпион России "Зенит", который находился в первой корзине, попал в группу G, а в соперники получил португальскую "Бенфику", французский "Лион" и немецкий "Лейпциг".

⭐️ GROUP G ⭐️



🇷🇺 Zenit

🇵🇹 Benfica

🇫🇷 Lyon

🇩🇪 Leipzig #UCLdraw — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

Матчи группового этапа будут проходить с 17 сентября по 11 декабря 2019 года. По итогам шести матчей в каждой группе определятся две лучшие команды из четырёх, которые и продолжат участие в турнире уже в плей-офф.