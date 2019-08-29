"Локомотив" в ЛЧ попал в группу "смерти" с "Ювентусом" и "Атлетико"

Третьим соперником московского клуба станет немецкий "Байер", который в прошлом году в Лиге Европы уступил "Краснодару".

Сегодня, 29 августа, в Монако прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Действующему вице-чемпиону России "Локомотиву", который находился в четвёртой корзине, в соперники достались туринский "Ювентус", мадридский "Атлетико" и леверкузенский "Байер". Играть москвичи будут в группе D.

Матчи группового этапа будут проходить с 17 сентября по 11 декабря 2019 года. По итогам шести матчей в каждой группе определятся две лучшие команды из четырёх, которые и продолжат участие в турнире уже в плей-офф.