Защитник "Ливерпуля" отобрал у Месси и Роналду главный приз УЕФА

Вирджил ван Дейк в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чего не удалось сделать двум великим спортсменам.

Финальным аккордом жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов стало объявление лучших игроков прошлого сезона. На главный приз претендовало два привычных кандидата Криштиану Роналду и Лионель Месси, однако приз выиграл новый человек — защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Именно голландец получил награду лучшему игроку сезона УЕФА из рук президента организации Александра Чеферина.

В минувшем сезоне голландец выиграл Лигу чемпионов, став лучшим игроком финала, а также завоевал серебряные медали в Лиге наций и Английской премьер-лиге.

Помимо главного приза он также получил награду лучшему защитнику сезона. Лучшим вратарём стал его партнёр по "Ливерпулю" Алисон, лучшим полузащитником признали Фрэнки де Йонга из "Барселоны", а лучшим форвардом стал капитан каталонского клуба Лионель Месси.