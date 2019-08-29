Защитник "Ливерпуля" отобрал у Месси и Роналду главный приз УЕФА

Финальным аккордом жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов стало объявление лучших игроков прошлого сезона. На главный приз претендовало два привычных кандидата Криштиану Роналду и Лионель Месси, однако приз выиграл новый человек — защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Именно голландец получил награду лучшему игроку сезона УЕФА из рук президента организации Александра Чеферина.
🏆 @VirgilvDijk 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/f85dWlNPMS— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
В минувшем сезоне голландец выиграл Лигу чемпионов, став лучшим игроком финала, а также завоевал серебряные медали в Лиге наций и Английской премьер-лиге.
Помимо главного приза он также получил награду лучшему защитнику сезона. Лучшим вратарём стал его партнёр по "Ливерпулю" Алисон, лучшим полузащитником признали Фрэнки де Йонга из "Барселоны", а лучшим форвардом стал капитан каталонского клуба Лионель Месси.