Роналду и его наследник едут в Москву. Выживет ли "Локо" в группе "смерти"?

Жеребьёвка Лиги чемпионов оказалась не очень радостной для московского "Локомотива". Железнодорожники получили в соперники два клуба, которые будут претендовать на победу в турнире, и ещё одного неприятного соперника. Сможет ли российский клуб побороться за выход из группы?

"Ювентус" и Роналду — второй поход за кубком

"Ювентус" каждый год выигрывает чемпионат Италии, но вот с Лигой чемпионов проблема: последний раз туринцы царствовали в Европе в далёком 1996 году. В 2015 и 2017 годах "Старая Синьора" была максимально близка к трофею, но дважды уступила в финале.

Чтобы исправить досадные недоразумения, в руководстве итальянского гранда пошли на крайние меры и купили одного из лучших игроков мира — Криштиану Роналду. Первый заход на кубок с португальцем в составе не задался: "Ювентус" неожиданно вылетел от "Аякса" в четвертьфинале турнира. Сейчас туринцы намерены дойти до конца.

Главный летний трансфер "Ювентуса" — это, пожалуй", даже не игрок, хотя состав пополнили Маттейс Де Лигт, Данило, Адриан Рабьо, Аарон Рэмси и вернувшийся Буффон. Руководство туринцев провело тренерскую рокировку — теперь клуб возглавляет Маурицио Сарри. В прошлом году он в 60 лет наконец-то выиграл первый трофей в карьере — Лигу Европы с "Челси". Победа в ЛЧ с "Ювентусом" стала бы закономерным продолжением красивой истории.

"Локомотив" встречался с "Ювентусом" дважды: оба раза в 1/32 Кубка УЕФА в 1993 году. 3:0 в Италии и 1:0 в России — туринцы победили в общим счётом 4:0 и прошли дальше. Правда, недалеко: в 1/4 финала их из турнира выбил "Кальяри".

"Атлетико" и Феликс — перезагрузка команды

"Атлетико" — ещё одна мощная европейская сила, которую сотворил своими руками Диего Семионе. Когда казалось, что его банда окончательно развалилась и ему стоит уходить, аргентинец не сдался и устроил в клубе тотальную перезагрузку, собрав новый состав.

За последние годы мадридцы дважды играли в финале Лиги чемпионов, но выиграть главный европейский трофей им так и не удалось. В прошлом году, например, как раз из-за "Ювентуса" и персонально Криштиану Роналду, который отгрузил "матрасникам" три гола в 1/8 финала. А вот Лигу Европы парни Симеоне брали уже трижды, но это для них теперь — пройденный этап, главная цель — ЛЧ.

"Атлетико" этим летом распрощался с многолетними лидерами в лице Диего Година и Антуана Гризманна. Но и посыпать голову пеплом Симеоне не стал, взорвав трансферный рынок сумасшедшим трансфером. Из "Бенфики" в "Атлетико" перебрался юный талант Фоау Феликс, за которого заплатили баснословные даже для современного футбола 126 миллионов евро. Даже Роналду перешёл в "Юве" за меньшую сумму.

19-летнего португальца закономерно считают преемником Криштиану, хотя форвард "Юве" в этом возрасте стоил аж в семь раз меньше. Но Феликс для "Атлетико" — это не голые цифры, а реальный лидер уже сейчас и серьёзнейший задел на будущее. Симеоне делает ставку на молодого нападающего, и тот уже удивляет публику сумасшедшими проходами и организацией атак. Если он начнёт ещё и голы забивать пачками, то скучать по Гризманну в Мадриде точно никто не будет.

"Локомотив" играл с "Атлетико" трижды в своей истории, и если развесёлые 3:3 на Кубке РЖД в 2007 году вспоминаются с улыбкой, то вот встречи с мадридцами в 1/8 финала Лиги Европы сезона 2017/2018 — настоящий кошмар для "Локомотива". Железнодорожники тогда проиграли на выезде 0:3, а дома прогорели ещё крупнее —1:5. Остаётся надеяться, что Юрий Сёмин сделал выводы из тех обидных поражений от своего "однофамильца" Семионе.

"Байер" и 33 несчастья

Леверкузенский "Байер" в Германии называют "Неверкузеном", от слова never (никогда), потому что команде постоянно катастрофически не везёт. Клуб существует уже 115 лет, постоянно занимает высокие места, но так ни разу и не выиграл чемпионат Германии, пять раз финишировав на втором месте. В Лиге чемпионов всё ещё драматичнее: леверкузенцы один-единственный раз добрались до финала турнира, но там получили один из лучших голов в истории финалов от Зинедина Зидана и проиграли "Реалу".

В прошлом сезоне "Байер" играл в Лиге Европы и в 1/16 финала попал на "Краснодар". Магомед-Шапи Сулейманов выбил немецкий клуб шикарным ударом на 84-й минуте. Хоть "фармацевты" счёт и сравняли, этого было мало для прохода в следующий раунд.

Как и "Атлетико", "Байер" молится на молодую звезду, вот только 20-летний Кай Хавертц не покупался за сумасшедшие деньги, а пришёл в команду из молодёжной академии. Именно с этим молодым полузащитником, к которому давно и активно присматриваются "Бавария" и другие топ-клубы, связаны надежды на будущие успехи леверкузенцев.

Помимо Хавертца, у "Байера" есть и другие атакующие драйверы: тут и Карим Беллараби с Леоном Бэйли, и бомбардир Кевин Фолланд. Кроме того, летом за 32 миллиона евро пришёл Керем Демирбай из "Хоффенфайма". Эти парни обеспечили "Байеру" две победы в двух матчах стартовавшего сезона, и пока команда из Леверкузена возглавляет турнирную таблицу вместе с ещё четырьмя клубами.

С "Локомотивом" "Байер" никогда не играл, зато встречался с другими российскими командами. "Краснодару" немцы не проиграли, но вылетели, с московским ЦСКА дважды расходились миром, а вот питерский "Зенит" дважды обыграли. "Байер" — это клуб, который неразрывно связан с несчастьями. Только кому леверкузенцы их обеспечат на этот раз: болельщикам "Локомотива" или же своим фанатам?

"Локомотив" может всё

В этом году "Локомотиву" досталась гораздо более сложная группа, чем в прошлом. Однако сами игроки клуба верят в успех. Бенедист Хёведес уже пообщался с бывшими партнёрами по "Ювентусу" и пообещал им серьёзную борьбу.

— Конечно, я рад встретиться со старыми друзьями из "Ювентуса" и уже поговорил с несколькими из них. Нам досталась сложная группа. У "Байера" хорошая атака, как, впрочем, и у "Ювентуса", а "Атлетико" — вообще одна из лучших команд Европы. Нам будет непросто. Но мы стали сильнее, чем в прошлом году, набрались опыта, научились на ошибках и выложимся по полной. В футболе возможно всё. Необходимо полагаться на свои сильные стороны и ничего не бояться, — сказал чемпион мира.

Брайан Идову, который сдерживал Месси во время чемпионата мира в России, теперь жаждет встречи с Криштиану Роналду.

Группа очень крутая. Выйти из неё будет сложно, поэтому необходимо приложить максимум усилий. Против Месси я уже играл, теперь хочется сыграть против Роналду. Ну а после пойду писать книгу: "Кто круче — Роналду или Месси". защитник "Локомотива" Брайан Идову Фото © instagram/fclokomotiv

А его партнёр по обороне Соломон Кверквелия уверен, что "Локомотив" сделал выводы из прошлогоднего фиаско и теперь способен обыграть любого соперника.

— Почему-то такой группы не ожидал точно. Что ж, будет интересно! Против "Атлетико" мы не так давно играли, "Юве" — это вообще топ. Нужно будет обыгрывать итальянцев, а потом взять футболку у Роналду! (Смеётся.) А если серьёзно — я знаю, я уверен, что "Локомотив" может всё. Особенно дома, при поддержке наших болельщиков. Учтём ошибки прошлого года и будем биться! — заявил грузинский футболист.

К тому же за "Локомотив" теперь играет чемпион Европы Жоау Мариу, который прекрасно знаком и с Криштиану Роналду, и с Жоау Феликсом. Он обязательно должен подсказать партнёрам и тренеру, как ликвидировать португальскую угрозу.