А повезло ли "Зениту"? Соперники сине-бело-голубых в ЛЧ уже портили им жизнь

Петербургский клуб узнал своих соперников по Лиге чемпионов — "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция) и "Лейпциг" (Германия). Это, конечно, не группа "смерти", как у "Локомотива", но расслабляться команде Сергея Семака точно не стоит. Рассказываем почему.

Старые знакомые из Португалии

"Бенфика" хорошо знакома "Зениту". Они играли друг против друга уже шесть раз. И сказать, что это лёгкий соперник для петербуржцев нельзя: по три победы на счету у каждой команды. В последний раз они встречались два года назад, в 2016 году, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, и тогда португальцы дважды победили сине-бело-голубых (2:1, 1:0).

В Португалии сезон "Бенфика" начала неоднозначно: две крупные победы, правда, над аутсайдерами и одно поражение главному конкуренту — "Порту".

Последние матчи команды:

"Бенфика" — "Пасуш де Феррейра" — 5:0

"Беленесеш" — "Бенфика" — 0:2

"Бенфика" — "Порту" — 0:2

Интересно, что в "Бенфике" есть 22-летний российский вратарь Иван Злобин. Правда, за основу он так и не дебютировал, но рассказать подробнее о российской команде главному тренеру точно сможет. Привлекает внимание Алекс Гримальдо, которого, кстати, не так давно хотел купить "Зенит". Он самый дорогой футболист команды, главная её надежда.

Цели в еврокубках у команды, как и всегда, большие, в прошлом сезоне они дошли до четвертьфинала Лиги Европы.

Я очень хотел "Реал", честно. Это моя любимая команда, очень ждал её. В этом плане "Локомотиву" повезло — они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы Артём Дзюба Фото © Вячеслав Евдокимов/ТАСС

Отомстить за Головина!

"Зенит" играл с "Лионом" в 2015 году также на групповом этапе. Россияне обыграли их в двух противостояниях (2:0, 3:1). Однако французы умеют удивить. Они могут похвастаться ничьей с "Барселоной" в прошлогодней Лиге чемпионов (0:0).

В 2018-м с "Лионом" играл московский ЦСКА. Хоть армейцы и прошли их, они потрепали нервы российским фанатам: дома красно-синие уступили 0:1, а на выезде победили 3:2.

В недавно стартовавшем чемпионате Франции "Лион" уже успел разгромить клуб Александра Головина — 3:0.

Последние матчи команды:

"Монпелье" — "Лион" — 1:0

"Лион" — "Анже" — 6:0

"Монако" — "Лион" — 0:3

Главная звезда "Лиона" прямо сейчас — это 21-летний хавбек Уссем Ауар. За него летом бились сразу несколько топ-клубов, включая "Манчестер Сити" и "Барселону". Играют в команде и знакомые всем футбольным фанатам Мусса Дембеле и Мемфис Демай.

Мне везло всякий раз, когда доводилось играть против "Лиона", я забивал ему в каждом матче. Надеюсь, везение продолжится и я сделаю это снова или кто-то из моих партнёров. Для меня всё же важнее командная победа и выход из группы Малком Фото © Олег Бухарев/ТАСС

Реванш с "Лейпцигом"

"Лейпциг" тоже неприятный соперник для "Зенита". В сезоне 2017/18 сине-бело-голубые встречались с немцами в 1/8 финала Лиги Европы, но не смогли обыграть их: домашний матч для петербуржцев завершился со счётом 1:1, а на выезде уступили 1:2.

Последние матчи команды:

РБ "Лейпциг" — "Антрахт" — 2:1

"Унион Берлин" — РБ "Лейпциг" — 0:4

"Оснабрюк" — РБ "Лейпциг" — 2:3

Тимо Вернер — лидер команды. Он молод, ему всего 23 года. Вернер является самым молодым игроком "Штутгарта" (своего предыдущего клуба), который когда-либо играл в еврокубках, а также самым молодым автором гола этой команды в еврокубках.

Просто представьте, ему 23 года, а на его счету практически по 100 матчей и за "Штутгарт", и за "Лейпциг". С 2017-го регулярно он приглашается в сборную Германии. Играл в России на Кубке конфедераций и чемпионате мира. Так что уже может рассказать о нашей стране своим партнёрам по команде.

С "Бенфикой" мы достаточно часто встречались, с "Лионом" — пореже, а "Лейпциг"... Даже Клопп не хотел с ними встречаться! Крепкая команда. А группа очень серьёзная, абсолютно непредсказуемая, любой клуб может выйти с первого места Сергей Семак Фото © Петр Ковалев/ТАСС

Расписание матчей