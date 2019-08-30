Месси и Роналду — главная лавстори в футболе. Криш скучает и ждёт Лео на ужин

Жеребьёвка Лиги чемпионов и церемония вручения наград УЕФА в очередной раз доказали, что Месси и Роналду — главная парочка в мировом футболе. Они долго соперничали, а теперь не могут друг без друга.

Месси и Роналду царят в футболе уже больше 10 лет. Хотя в последние два года главные награды забирают Модрич и ван Дейк, португалец и аргентинец нисколько не теряют в мастерстве и продолжают поддерживать свою нереально высокую планку. Поскольку Роналду уехал из Испании в Италию, видятся с Месси они теперь не так часто, однако, когда это случается, искра их великого соперничества вспыхивает с новой силой. Так произошло и на церемонии вручения наград УЕФА.

Обладатели десяти "Золотых мячей" на двоих во время встречи адресовали друг другу взгляды, о которых мечтает каждый.

А уже во время самой церемонии Роналду расчувствовался и пустился в пламенные речи. Сидящему рядом Лео оставалось улыбаться и краснеть.

— Мы с Месси делим сцену в течение 15 лет. Не знаю, случится ли это когда-нибудь ещё в истории футбола, когда два парня будут на наших местах. Это нелегко, как вы понимаете. Конечно, у нас хорошие отношения, но мы ещё не обедали вместе, но я надеюсь, что в будущем... Конечно, я скучаю по игре в Испании. Нашей с Месси битве уже 15 лет, и это прекрасно. Он подталкивает меня, а я его. Приятно быть частью истории футбола. Я здесь, и Месси тоже, — выдал трогательную речь Роналду, сидевший бок о бок с Месси.

Роналду: "Мы пока еще не ужинали вместе, но надеюсь, что в будущем..." 😃



Криштиану и Лео на #жеребьевкаЛЧ 🤜🤛 pic.twitter.com/7gYGwLQ0jN — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 29, 2019

Эпоха Месси и Роналду медленно, но неизбежно идёт к концу. Аргентинцу уже 32 года, португальцу и вовсе 34. Но Роналду уходить с большой сцены пока не намерен. И наверняка хотел бы видеть рядом своего заклятого друга Месси.

— Закончим ли мы в одно время играть? Он на два года моложе меня. Но я выгляжу неплохо для своих лет. И планирую быть здесь на следующий год, через два года, через три... Тем, кому я не нравлюсь, ещё придётся меня увидеть, — заявил Роналду.

Времена, когда Месси и Роналду несколько раз в год встречались друг с другом в "Класико", забивали по 40 с лишним голов за сезон, уже позади. Один продолжает тащить на себе "Барселону", другой ищет новые вызовы в "Ювентусе". Но оба по-прежнему остаются лучшими в мире. Да, награду лучшему игроку сезона УЕФА забрал Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля", и вряд ли кто-то поспорит с тем, что голландец заслужил этот приз. Но и вряд ли кто-то осмелится предположить, что он или кто-то ещё в ближайшее время сможет оккупировать мировую футбольную сцену на добрый десяток лет и будет готов исполнять лучшие партии одну за другой.

У Месси и Роналду это получается до сих пор, хотя они уже не рядом, чтобы постоянно подстёгивать друг друга, да и оба далеко не пытливые юнцы, желающие доказать миру своё величие. В их гениальности уже никто не сомневается. А то, как эти парни относятся друг к другу, в очередной раз доказывает, что их противостояние — это величайшее футбольное зрелище всех времён, а их взаимная ненависть — не более чем раздутая всем миром история. И если Роналду и Месси улыбаются друг другу, пожимают руки и собираются вместе отужинать, то почему бы и их фанатам не прекратить наконец бессмысленную грызню?