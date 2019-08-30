Босс "Славии" превратился в мем, когда узнал соперников в Лиге чемпионов

Скромной чешской команде досталась убийственная группа с "Барселоной", "Боруссией" и "Интером".

Главным мемом прошедшей в Монако жеребьёвки Лиги чемпионов стала реакция представителя чешской "Славии" на объявление соперников клуба. Поскольку шарик с названием пражского клуба находился в четвёртой корзине, то его вытащили одним из последних. Легендарный чешский вратарь Петр Чех по злой иронии судьбы отправил соотечественников в сложнейшую группу: к каталонской "Барселоне", дортмундской "Боруссии" и миланскому "Интеру". Реакция заместителя председателя совета директоров "Славии" Томаша Сыроватки просто прекрасна: он еле сдерживал нервный смех, осознавая вероятную безвыходность ситуации.

Скромная "Славия" в последние годы не могла даже попасть в групповой этап Лиги чемпионов, а теперь, когда чехам это удалось, их ждёт одна из самых сложных групп. Потягаться с этим квартетом может разве что компания московского "Локомотива", где собрались "Ювентус", "Атлетико" и "Байер".