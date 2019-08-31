Китайский разогрев для Хабиба. Чего ждать от турнира UFC в Шэньчжэне?

В предстоящую субботу, 31 августа, в Китае на арене Shenzhen Universiade Sports Centre в Шэньчжэне пройдёт ивент UFC Fight Night 157, который возглавит поединок за титул чемпионки стровейта между действующей обладательницей пояса Джессикой Андраде и претенденткой Вейли Жанг. Также поединки проведут россияне Мовсар Евлоев и Дамир Исмагулов. Это последний турнир перед суперуик-эндом в Абу-Даби, где в октагон вернётся Хабиб Нурмагомедов.

27-летняя бразильянка Джессика Андраде (20-6-0) завоевала титул чемпионки UFC в мае 2019 года, чудовищным слэмом нокаутировав Роуз Намаюнас, проигрывая американке по ходу боя, как говорится, по всем статьям. Эта победа стала четвёртой подряд для Джессики в "восьмиугольнике".

Последнее поражение южноамериканки датировано 13 мая 2017 года. В тот день Андраде уступила единогласным решением судей по итогам пяти раундов Йоанне Енджейчик.

30-летняя Вейли Жанг (19-1-0) по прозвищу Магнум не знает горечи поражений на протяжении 19 поединков, большую часть своих побед одержав досрочно (16). В UFC китаянка провела три поединка, деклассировав Даниэль Тейлор, Джессику Агилар и Тишу Торрес. До заключения контракта с лучшей лигой мира Жанг владела поясом в организации Kunlun Fight.

Несмотря на то что шестой номер рейтинга Вейли Жанг — андердог в бою с чемпионкой, она имеет прекрасные шансы стать первой в истории Китая обладательницей чемпионского пояса UFC.

— Я благодарна Джессике за возможность, за то, что она приехала в Китай, чтобы драться со мной. Бой в родных стенах — это что-то особенное. Со мной будет поддержка болельщиков, родственников, каждого жителя Китая. Но я не испытываю какого-либо дополнительного давления из-за того, что могу стать первой в истории китайской чемпионкой. Бойцы сами создают давление на себя, это эмоциональная вещь. Я не позволю этому произойти со мной. В тренировочном лагере я работала над концентрацией и техникой. Теперь мне надо выйти в октагон и показать лучшее своё выступление, — в преддверии боя поделилась своими мыслями претендентка.

Непобеждённый экс-чемпион М-1 в легчайшем весе Мовсар Евлоев (11-0-0) проведёт 31 августа свой второй поединок в UFC. В дебютном поединке 20 апреля в Санкт-Петербурге представитель Ингушетии единогласным решением одолел корейца Санг Ву Чоя. На этот раз его соперником выступит китайский боец Женхонг Лю (16-6-0), для которого бой с россиянином станет дебютом в "восьмиугольнике". Примечательно, что спортсмены уже встречались. Случилось это в 2015 году на турнире М-1 Challenge в Ингушетии. Победу тогда, конечно же, отпраздновал Евлоев (единогласное решение судей). Свой предыдущий бой Лю провёл в Татарстане, уступив раздельным решением судей Руслану Хисамутдинову. Следует отметить, что житель Поднебесной выходит на поединок с Мовсаром на "коротком уведомлении", согласившись заменить получившего травму британца Майка Гранди.

Дамир Исмагулов (18-2-0), ведущий победную серию из 13 поединков, проведёт в Китае свой третий поединок в UFC. На этот раз соперником Дамира станет 24-летний бразилец Тиаго Мойзес (12-3-0), который, так же как и россиянин, уже дважды бился в "восьмиугольнике". Интересно, что совсем недавно Исмагулов предлагал провести бой спарринг-партнёру Хабиба Нурмагомедова Зубайре Тухугову, но поединок против соотечественника, как оказалось, чеченскому бойцу неинтересен.