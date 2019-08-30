Фанаты в ярости: РПЛ напомнила о голе Халка "Спартаку" сразу после вылета из ЛЕ

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Официальному аккаунту Российской премьер-лиги пришлось извиняться перед болельщиками красно-белых.

Накануне в официальном твиттер-аккаунте Российской премьер-лиги появилась запись с пожеланием подписчикам спокойной ночи. Крепкий сон болельщиков РПЛ сравнила с сеткой ворот "Спартака", которая в 2015 году выдержала мощный удар со штрафного форварда питерского "Зенита" Халка.

Однако этот, казалось бы, безобидный твит вызвал гнев болельщиков "Спартака", которые только что увидели вылет любимого клуба из Лиги Европы. Фанаты тут же начали критиковать SMM-специалистов и отписываться от аккаунта. РПЛ в итоге извинилась за несвоевременность.

— Доброй ночи! Мы тоже расстроены результатом матча "Спартака". Мы дали это видео в рамках промоигры #СпартакЗенит, но, к сожалению, не в самое удачное время. Извините, что испортили вам настроение. Не отписывайтесь, пожалуйста, давайте готовиться к главному матчу тура вместе, — прокомментировали ситуацию в аккаунте РПЛ.

Вызвавшая гнев запись при этом до сих пор не удалена. Матч "Спартака" и "Зенита" в РПЛ состоится 1 сентября в 19:00 на "Открытие-арене" в Москве.

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