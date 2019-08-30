Фанаты в ярости: РПЛ напомнила о голе Халка "Спартаку" сразу после вылета из ЛЕ

Официальному аккаунту Российской премьер-лиги пришлось извиняться перед болельщиками красно-белых.

Накануне в официальном твиттер-аккаунте Российской премьер-лиги появилась запись с пожеланием подписчикам спокойной ночи. Крепкий сон болельщиков РПЛ сравнила с сеткой ворот "Спартака", которая в 2015 году выдержала мощный удар со штрафного форварда питерского "Зенита" Халка.

Пусть сегодня ваш сон будет таким же крепким, как сетка ворот, которая выдержала этот сумасшедший по силе удар Халка ☄️#РПЛ #СпартакЗенит #ИсторияРПЛ pic.twitter.com/zbRCBthQHN — Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 29, 2019

Однако этот, казалось бы, безобидный твит вызвал гнев болельщиков "Спартака", которые только что увидели вылет любимого клуба из Лиги Европы. Фанаты тут же начали критиковать SMM-специалистов и отписываться от аккаунта. РПЛ в итоге извинилась за несвоевременность.

— Доброй ночи! Мы тоже расстроены результатом матча "Спартака". Мы дали это видео в рамках промоигры #СпартакЗенит, но, к сожалению, не в самое удачное время. Извините, что испортили вам настроение. Не отписывайтесь, пожалуйста, давайте готовиться к главному матчу тура вместе, — прокомментировали ситуацию в аккаунте РПЛ.

Вызвавшая гнев запись при этом до сих пор не удалена. Матч "Спартака" и "Зенита" в РПЛ состоится 1 сентября в 19:00 на "Открытие-арене" в Москве.