Легенда "Спартака" о вылете из ЛЕ: Смотреть противно на это отвращение к фанатам

Легендарный советский футболист Валерий Рейнгольд, становившийся чемпионом СССР со "Спартаком", в разговоре с Лайфом раскритиковал игру московской команды в Лиге Европы.

— Валерий Леонидович, вы уже оправились от вылета "Спартака" из Лиги Европы?

— Честно говоря, смотреть противно. Я не понимаю, у них совесть-то есть? У команды абсолютно настроя нет, поэтому какая может быть игра?

— Настрой зависит от тренера?

— Они же профессионалы! Люди, которые получают за это хорошие деньги, не чета моему поколению — мы играли, рубли считали. Я их не прощаю. Проиграть можно, нет вопросов, всё-таки это командная игра, кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Но у них нет стремления. Почему народ свистит? Не потому, что "Спартак" проиграл, а потому, что безвольно.

— Почему так происходит? В чём, на ваш взгляд, проблема? Почему у игроков нет мотивации?

— Традиции, причём не только спартаковские, а всего советского футбола, уходят куда-то вглубь. На каком уровне сейчас в России футбол, если мы не можем квалификацию пройти? Вот на таком. Потому что всё по фигу. У нас много иностранцев, которые приезжают шабашничать, а не в футбол играть. На Западе, если человек будет пять минут в носу ковырять, его выгонят из команды, порвут контракт и скажут: "Парень, вали отсюда". Должна быть самоотдача! Мы говорим про тактики и стратегии, но сначала должно быть желание, ведь в футбол играют люди, а не роботы. "Спартак" вчера продемонстрировал полное безволие и отвращение к своим болельщикам. То, что они делали вчера на поле, я называю антифутболом.

— А новички клуба вам не нравятся? Пришёл чемпион мира Шюррле, молодой талант Тиль, вроде как все настроены помогать "Спартаку".

— Я не хочу обидеть легионеров, но они играют за того, кто платит. В команде "Спартак" нужно поднимать престиж клуба, чтобы приходящий игрок знал, что это самая любимая команда России с огромными традициями. И в этой команде никто не позволит валять дурака. Почему такого нет ни в "Ливерпуле", ни в ПСЖ? Потому что там клубные интересы выше денег!

— На ваш взгляд, с такими игрой и подходом что светит команде в чемпионате России? Снова пятое место?

— У нас очень мало футбольных людей в футболе. А должно быть всё идеально организовано. Все должны быть душой и телом за футбол. А когда это не так, происходят такие удивительные вещи: выходит "Спартак", под свист трибун проигрывает команде ниже среднего и потом просит прощения. Мне просто страшно на это смотреть!