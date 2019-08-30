Тренер "Трактора" Скудра: Мы должны быть непредсказуемой командой

Наставник "Трактора", у которого в послужном списке пять сезонов в роли главного тренера нижегородского "Торпедо", уверен в своих хоккеистах и с оптимизмом ждёт начала регулярного чемпионата.

Главный тренер челябинского "Трактора" Петерис Скудра рассказал, какого стиля игры будет придерживаться его команда в новом сезоне.

— Мы будем играть первым номером, но мы должны понимать, кто наш соперник. Я системный тренер, люблю системный хоккей. В первую очередь это касается игры без шайбы, будем стараться быстро возвращать её под свой контроль. При потере будем играть организованно, а с шайбой мы должны быть непредсказуемой командой. Мы хотим играть с шайбой, использовать индивидуальное мастерство. Естественно, мы должны читать оборону и играть в умный хоккей. Понимать, когда противник строит "забор", как это делаем мы. Если у нас есть пространство, хорошие скорости, то хотим заходить с шайбой в зону без борта и форчекинга, — рассказал наставник в интервью "Медиазаводу".

Также специалист рассказал, кого в сезоне видит основным вратарём команды.

— Вася (Демченко. — Прим. ред.) — основной вратарь, и мы надеемся, что он справится с той нагрузкой, которая будет ложиться на него. Мы же будем стараться помогать, чтобы этого было как можно меньше. У нас есть на кого опереться, ребята однозначно будут получать свои матчи, — сказал Скудра.