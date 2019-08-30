Эдена Азара признали лучшим игроком Лиги Европы

В прошлом сезоне бельгийский полузащитник помог английскому "Челси" взять трофей.

В Монако началась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона 2019/2020. Началась она с определения лучшего футболиста турнира образца прошлого футбольного года. Им был признан бельгиец Эден Азар, который помог английскому "Челси" выиграть второй по значимости европейский клубный трофей в бакинском финале у "Арсенала".

Азар, который с нового сезона играет за "Реал", в голосовании опередил своего бывшего партнёра по "Челси" Оливье Жиру и нынешнего одноклубника Луку Йовича.