Эдена Азара признали лучшим игроком Лиги Европы

В Монако началась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона 2019/2020. Началась она с определения лучшего футболиста турнира образца прошлого футбольного года. Им был признан бельгиец Эден Азар, который помог английскому "Челси" выиграть второй по значимости европейский клубный трофей в бакинском финале у "Арсенала".
Bravo, @hazardeden10! 👏— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019
The 2018/19 #UEL Player of the Season! 🥳#UEFAawards | #UELdraw pic.twitter.com/fjDapeXQ9W
Азар, который с нового сезона играет за "Реал", в голосовании опередил своего бывшего партнёра по "Челси" Оливье Жиру и нынешнего одноклубника Луку Йовича.