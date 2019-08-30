ЦСКА и "Краснодару" попались испанские команды в Лиге Европы

Российские клубы узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона 2019/2020.

Завершилась жеребьёвка Лиги Европы, и два оставшихся в турнире российских клуба узнали своих соперников. "Краснодар" угодил в группу "С", где сыграет со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".

Московскому ЦСКА в группе "H" в соперники достались болгарский "Лудогорец", испанский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош".

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут с 20 сентября по 13 декабря 2019 года.