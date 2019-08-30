ЦСКА и "Краснодар" обязаны рвать всех в Лиге Европы. На кону престиж РПЛ

ЦСКА и "Краснодар" узнали своих соперников на групповом этапе Лиги Европы. Российским клубам попались крепкие, но не самые мощные соперники. Победа над ними — вопрос престижа РПЛ.

После вылета тульского "Арсенала" и московского "Спартака" из еврокубков на оставшиеся клубы возложена особая ответственность. ЦСКА и "Краснодар" должны сыграть не только за себя, но и за престиж Российской премьер-лиги, которая всерьёз рискует потерять шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Поэтому москвичам и краснодарцам нужно как можно больше побеждать. А кто им будет противостоять?

Соперники "Краснодара": именитые швейцарцы, скромные испанцы и грозные турки

"Базель" — один из самых титулованных клубов Швейцарии, 20-кратный чемпион страны. В Лиге чемпионов доходил до четвертьфинала, в Лиге Европы — до полуфинала, а в Кубке Интертото — до финала. Здесь в своё время играли бывшие спартаковцы Марек Сухи и Радослав Ковач, экс-армеец Сейду Думбия, а также нынешние звёзды футбола — Иван Ракитич из "Барселоны" и Мохаммед Салах из "Ливерпуля". Тренировал команду Мурат Якин, который затем работал в "Спартаке".

"Хетафе" — скромный испанский клуб, который за 73 года своего существования ни разу не попадал в тройку призёров по итогам сезона. Однако сравнительно недавно — в 2007 и 2008 годах — выходил в финал Кубка Испании. Единственный трофей клуба — победа в Сегунде — втором по силе дивизионе Испании. В этом клубе в разное время играли чемпионы Европы 2008 года в составе сборной Испании: Рубен де ла Ред, Рауль Альбиоль и Даниэль Гуиса. Также в "Хетафе" выступал чемпион СССР 1991 года Ильшат Файзуллин.

"Трабзонспор" — шестикратный чемпион Турции, один из двух клубов не из Стамбула, которому покорялось национальное первенство. Не может похвастаться какими-либо достижениями на европейской арене. В сезоне 2011/2012 чудом попал в Лигу чемпионов, заменив "Фенербахче", который исключили за договорные матчи. "Трабзонспор" угодил в группу с ЦСКА, проиграл москвичам в "Лужниках" (0:3), занял третье место в квартете и угодил в Лигу Европы, где сразу же вылетел после поражения от "Валенсии".

Прогноз для "Краснодара"

Несмотря на игровые проблемы краснодарцев, которые умело вскрыл "Олимпиакос", "быкам" вполне по силам выйти из этой группы. Главным конкурентом в борьбе за первую строчку, вероятно, станет "Хетафе", но как минимум второе место "Краснодар" занять обязан.

Соперники ЦСКА: дерзкие испанцы, амбициозные болгары и бедные венгры

"Лудогорец" появился в 2001 году, в 2010-м получил нынешнее название и с 2012 года неизменно выигрывает чемпионат Болгарии. Несмотря на столь короткую историю, у команды есть серьёзный еврокубковый опыт: клуб дважды выступал на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне 2014/2015 "Лудогорец" занял четвёртое место в группе с "Реалом", "Базелем" и "Ливерпулем". А через два сезона уже смог отомстить тому же "Базелю", заняв третье место после "Арсенала" и ПСЖ.

А совсем недавно болгары ворвались в информационное пространство с милой историей, которая, правда, печально закончилась.

One of this weekend's funniest moments in Bulgarian football: 😘 Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside 😂 pic.twitter.com/EtXjsJGpte — mshumanov (@shumansko) August 26, 2019

"Эспаньол" — каталонская команда, которая никогда не выигрывала местный чемпионат, но регулярно трепала нервы "Барселоне". При этом "Эспаньол" четырежды выигрывал Кубок Испании. За клуб выступали несколько российских футболистов: Дмитрий Галямин, Игорь Корнеев, Андрей Мох и Дмитрий Кузнецов. А тренировал "Эспаньол" вчерашний финалист Лиги чемпионов Маурисио Почеттино.

"Ференцварош" — главный клуб Венгрии, который выигрывал национальный чемпионат рекордные 30 раз. Еврокубковая история у команды тоже есть: в 1965 году она выиграла турнир — предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы — Кубок ярмарок. Однако сейчас весь венгерский футбол в целом переживает нелучшие времена, и "Ференцварош" заслуженно считается слабейшей командой Лиги Европы. В этом клубе начинал карьеру бывший зенитовец Сабольч Хусти, а сейчас его тренирует прославленный в прошлом украинский нападающий Сергей Ребров.

Прогноз для ЦСКА

Борьба за первое место в группе, очевидно, пойдёт между "Эспаньолом" и ЦСКА. Не попасть в плей-офф из такого квартета будет для армейцев сродни катастрофе, потому что "Лудогорец" и "Ференцварош" — при всё к ним уважении — на сегодня не конкуренты одному из ведущих клубов РПЛ.